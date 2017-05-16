Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки

11:38, 16 мая 2017, ПАИ

Заявка на реконструкцию ветхой хоккейной коробки в Великих Лука, поданная на благотворительный конкурс «Голосуй за свой каток!» депутатом Псковского областного Собрания из Великих Лук, членом регионального штаба ОНФ Всеволодом Козловским, заняла 1 место на этапе интернет-голосования.

Площадка расположена во дворе дома №5 по улице Рабочей — неподалёку от Великолукской крепости.

Согласно правилам конкурса, в ходе интернет-голосования на сайте косметической компании Nivea определяются 10 заявок, получивших наибольшую поддержку интернет-пользователей. Затем жюри конкурса определяет три заявки, которые после проверки их соответствия требованиям конкурса, признаются победителями и оставившие их граждане получают приз в виде фигурных коньков. Эти же 3 заявки попадают на закрытое голосование жюри конкурса, которое из них выбирает как минимум один объект для реконструкции. Она должна быть проведена до 31 января 2018 года.

Для этого представленный на конкурс общественный каток должен быть непригоден для целевой эксплуатации и требовать реконструкции.

Этап определения победителей конкурса продлиться до 29 мая.

Напомним, в минувшем году на этот конкурс была подана заявка на реконструкцию катка в Гдове, однако она не победила.