Кто с мечом к ним придет

09:44, 17 мая 2017, ПАИ

В российском прокате полным ходом идет «Меч короля Артура» - хулиганская сага от Гая Ричи о переворотах в средневековой Англии.

Сказочное английское средневековье. Принц Вортингем (Джуд Лоу) встает на сторону нечистых сил и в порыве зависти, преследующей его всю жизнь, предает своего родного брата, короля Утера (Эрик Бана), чтобы занять его трон. Но после переворота в живых остался прямой наследник короля – сын Артур (Чарли Ханнэм). Он даже не подозревает о своих «голубых кровях» до тех пор, пока не вытаскивает из камня отцовский меч: Экскалибур, магическое оружие-артефакт, символ королевской власти. Вскоре Артур становится лидером восстания против режима Вортингема.

После нескольких в разной степени успешных попыток затесаться где-то в разделе авторского кино, Гай Ричи решил перенести всю свою энергию на более массовое поле деятельности. Перевернув с ног на голову сначала самого Шерлока Холмса, он также лихо прошелся по шпионам ЦРУ и КГБ в «Агентах А.Н.К.Л». Ход оказался успешным, и дело дошло до рыцарей Круглого стола.

Ричи и тут в своем стиле переосмыслил легенду о предательстве, колдовстве и рыцарстве. В бешеной динамике и угаре, при помощи собственного, уже классического, монтажного почерка, он проносится по истории взросления главного героя, показывает великолепные сцены погони и боев, заправляя все это ошеломляюще мощным саундтреком Дэниэля Пембертона (странно что не Ханса Циммера).

Мудрым решением было опустить почти все заурядные детали саги и добавить немного новых: Ричи скрыл от нас колдуна Мерлина - вместо себя маг посылает свою симпатичную ученицу Гвиневру (Астрид Берже-Фрисби), за которой явно интереснее следить, чем за бородатым старичком в остроконечной шляпе. Потомок короля Утера – Артур – обычный крепыш-вышибала, которого сыграл недавний исследователь Амазонии Чарли Ханнэм. Выросший в борделе искатель справедливости получил закалку на улицах Лондиниума. А его будущие рыцари – такие же, как он сам, бунтари – становятся соседями по Круглому столу без особых причин. Главный злодей – принц Вортингем, пропитанный черной магией эгоист, чьи личные интересы и ненасытность властью приводят его близких к неизбежной гибели. Эти детали и образы персонажей могут показаться дикими киношными штампами, но у Гая Ричи они отлично работают.