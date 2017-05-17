Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира

14:01, 17 мая 2017, ПАИ

Псковичка Виктория (Одетта) Павлова попала в топ-50 моделей мира. Рейтинг самых востребованных моделей, который обновляет каждый год, опубликовал Models.com.

В сентябре 2016 года в рейтинге оказалась сестра Виктории Юлия (Лия) Павлова.

В моделлинг Юля вместе с сестрой Викой попали четыре года назад — их заметил агент возле супермаркета в Пскове и предложил попробовать себя.

Отметим, что сёстры Павловы - самые востребованные модели в мире сезона осень-зима 2016/17: Лия сделала 71 шоу, Одетта - 62. Они уже появились на страницах итальянского, российского, французского, испанского, немецкого, голландского, японского, китайского изданий модного журнала Vogue.