Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове

13:46, 17 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 17 мая, в Пскове состоится открытие Международного фестиваля «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ежегодный творческий форум «Другое искусство» проводится в Пскове с 2016 года. Автор концепции и продюсер фестиваля — генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Месхиев.

«Главная идея фестиваля — показать людям чистое искусство. Люди с особенностями в развитии не пекутся о гонорарах, их мало заботит слава, они творят от чистого сердца, от всей души. Они не играют, а живут этим. Главная задача — это интеграция в театре, музыке, живописи, кино. При совместной работе людей с особенностями в развитии и обычных людей, появляется что-то новое, какое-то другое искусство, не то, что мы привыкли видеть», — убежден Дмитрий Месхиев.

Фестиваль проводится силами Театрально-концертной дирекции Псковской области, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения при поддержке администрации региона.

Программа фестиваля:

17 мая, среда

15:00 Уличное представление от «Упсала - цирка», (Санкт-Петербург)

Место проведения: улица Пушкина.

На пешеходной улице города Пскова состоится уличное представление первого цирка для хулиганов «Упсала-цирка», гостями праздника станут подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики (Псков), а также жители и гости города.

15:00 – 18:00 Начало работы ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк.

Одна из составляющих фестиваля «Другое искусство» - ремесленные мастер-классы, все гости фестиваля привезут с собой поделки и картины, созданные своими руками. Фестиваль предоставит возможность их реализовать.

16:00 Рисование с художником Александром Некрасовым, музей «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург)

Место проведения: Детский парк.

Учащиеся и подопечные школ-интернатов Псковской области для детей с особенностями развития под руководством художника Александра Некрасова в режиме реального времени будут рисовать акриловыми красками на пластиковых панелях, после чего созданные картины соберут в кубы, которые останутся как арт-объекты в Детском парке на протяжении всего фестиваля.

17:30 Открытие выставки «Красота на ощупь» (Москва)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (музей театра).

18:30 Спектакль «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия», интегрированная театральная студия «Круг» (Москва)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (большая сцена).

18 мая, четверг

8:30 - 20:00 III Германо-российский Социальный Форум в рамках Форума «Петербургский диалог»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина («Медиа-холл»).

10:00-12:30 Творческие и театральные мастер-классы:

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

- Эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», театральная студия «Я и Ты» (Псков) - Медиахолл

- Музыкальный мастер-класс, Беате Тайссен (Beate Theißen), участник музыкальной группы «Be Jazz» (Хайнсберг, Германия) - галерея «Цех»

- Театральный мастер-класс от Петра Ефимова, режиссер особого театра, (Санкт-Петербург) - фойе театра

- «Мифологический подход в работе в группе», ведущий Люненко Валентин Валентинович - Медиахолл

Специалисты из разных городов поделятся своим опытом в творческой работе с людьми с особенностями развития.

11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк.

13:00 - 16:00 Мастер-класс по гончарному делу от мастерской «Особая керамика» (Москва)

Место проведения: Галерея «Цех».

15:00 Спектакль «Забытые сказки», интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва).

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (малая сцена).

Спектакль «Забытые сказки» - это постановка, в которой наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья редко имеют возможность соприкасаться с первоисточниками родной культуры. Спектакль «Забытые сказки» рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, в том числе на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

17:00 Чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора (в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»)

Место проведения: Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (музей театра).

18:00 Спектакль «Бонифаций», «Упсала - цирк» (Санкт-Петербург)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (большая сцена)

«Бонифаций» — спектакль «Упсала-Цирка», в котором участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.

19:00 Кинопоказ: фильм «Каждый 88»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Медиахолл).

19 мая, пятница

8:30 - 18:00 III Германо-российский Социальный Форум в рамках Форума «Петербургский диалог»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

10:00 - 12:30 Творческие и театральные мастер-классы:

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

- «Заряжая силой через со-творчество» – мастер-класс, София Александерссон, (Швеция) - фойе театра

11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк.

14:00 Открытие выставки «В мире животных» («My animal world»). Художник Чанг Им Олссон, Ателье Инути (Стокгольм, Швеция)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (галерея «Цех»).

14:30 Мастер-класс Чанг Им Олссон

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (галерея «Цех»).

15:00 «Открытая сцена», выступления непрофессиональных театральных коллективов

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (малая сцена).

Творческие студии есть при каждом интернате, школе, центре для людей с особенностями в развитии. Не всегда та или иная студия могут представить полноценный спектакль, поэтому специально для них создана лаборатория «Открытая сцена».

17:30 Открытие выставки детского рисунка «На уровне глаз». Участники: воспитанники интернатов Псковской области (Россия, Эстония, Латвия)

Место проведения: Центр лечебной педагогики, актовый зал, улица Яна Райниса, дом 56.

18:00 Уличный концерт «Воздух-Джаз». Участники: музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), «Be Jazz» ( Beverly Patricia Warner, Великобритания; Klaus Hurt, Германия; Beate Theißen, Германия), Аркадий Галковский (Псков) и воспитанники Центра Лечебной педагогики (Псков).

Место проведения: территория Центра лечебной педагогики, улица Яна Райниса, дом 56.

Концерт под открытым небом на территории Центра лечебной педагогики города Пскова, на который будут приглашены подопечные интернатов и школ для людей с особенностями развития. В программе - выступление людей с особенностями развития на одной сцене с профессиональными музыкантами.

19:00 Кинопоказ: фильм «На уровне глаз»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Медиахолл).

20 мая, суббота

10:30 Открытие выставки «Картина – песнь моя без слов»

Место проведения: Городской культурный центр.

11:00 Творческие мастер-классы «Прикладное искусство»

Место проведения: Городской культурный центр.

11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 Работа ярмарки «Путешествие вещей».

Место проведения: Детский парк.

12:00 Открытие фотовыставки Дмитрия Маркова и Ирины Большаковой

Место проведения: ТК «Империал».

Дмитрий Марков – волонтёр и фотограф, работал над многими социальными проектами. Ирина Большакова уже много лет снимает жизнь людей с особенностями развития. Выставка представляет повседневную жизнь людей с особенностями развития, увиденную глазами включённого наблюдателя.

Презентация баннерной выставки «Пастух облаков» (о времени начала презентации информация появится позже)

Место проведения: пешеходная часть улицы Пушкина.

Работы подопечных театральной студии «Я и ты», выполненные в технике батик, будут распечатаны в большом формате и размещены на улице Пушкина

15:00 Спектакль «Первый раз», театральная студия «Гвозди» (Псков)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (малая сцена).

Этот документальный спектакль поставлен специально к фестивалю «Другое искусство»-2017 и основывается на интервью, взятых участниками проекта - актерами детской театральной студии «Гвозди».

19:00 Гала-концерт. Закрытие фестиваля

Место проведения: Большой концертный зал областной филармонии.

В финальном гала-концерте на одну сцену выходят люди с особенностями развития и группа «Маша и медведи». После концерта в фойе состоится чаепитие для гостей и участников фестиваля.

Все мероприятия бесплатные. Вход на гала-концерт и спектакли будет по пригласительным билетам. Вход на остальные мероприятия свободный.