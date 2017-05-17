Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
Сегодня, 17 мая, в Пскове состоится открытие Международного фестиваля «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Ежегодный творческий форум «Другое искусство» проводится в Пскове с 2016 года. Автор концепции и продюсер фестиваля — генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Месхиев.
«Главная идея фестиваля — показать людям чистое искусство. Люди с особенностями в развитии не пекутся о гонорарах, их мало заботит слава, они творят от чистого сердца, от всей души. Они не играют, а живут этим. Главная задача — это интеграция в театре, музыке, живописи, кино. При совместной работе людей с особенностями в развитии и обычных людей, появляется что-то новое, какое-то другое искусство, не то, что мы привыкли видеть», — убежден Дмитрий Месхиев.
Фестиваль проводится силами Театрально-концертной дирекции Псковской области, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения при поддержке администрации региона.
Программа фестиваля:
17 мая, среда
15:00 Уличное представление от «Упсала - цирка», (Санкт-Петербург)
Место проведения: улица Пушкина.
На пешеходной улице города Пскова состоится уличное представление первого цирка для хулиганов «Упсала-цирка», гостями праздника станут подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики (Псков), а также жители и гости города.
15:00 – 18:00 Начало работы ярмарки «Путешествие вещей»
Место проведения: Детский парк.
Одна из составляющих фестиваля «Другое искусство» - ремесленные мастер-классы, все гости фестиваля привезут с собой поделки и картины, созданные своими руками. Фестиваль предоставит возможность их реализовать.
16:00 Рисование с художником Александром Некрасовым, музей «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург)
Место проведения: Детский парк.
Учащиеся и подопечные школ-интернатов Псковской области для детей с особенностями развития под руководством художника Александра Некрасова в режиме реального времени будут рисовать акриловыми красками на пластиковых панелях, после чего созданные картины соберут в кубы, которые останутся как арт-объекты в Детском парке на протяжении всего фестиваля.
17:30 Открытие выставки «Красота на ощупь» (Москва)
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (музей театра).
18:30 Спектакль «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия», интегрированная театральная студия «Круг» (Москва)
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (большая сцена).
18 мая, четверг
8:30 - 20:00 III Германо-российский Социальный Форум в рамках Форума «Петербургский диалог»
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина («Медиа-холл»).
10:00-12:30 Творческие и театральные мастер-классы:
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.
- Эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», театральная студия «Я и Ты» (Псков) - Медиахолл
- Музыкальный мастер-класс, Беате Тайссен (Beate Theißen), участник музыкальной группы «Be Jazz» (Хайнсберг, Германия) - галерея «Цех»
- Театральный мастер-класс от Петра Ефимова, режиссер особого театра, (Санкт-Петербург) - фойе театра
- «Мифологический подход в работе в группе», ведущий Люненко Валентин Валентинович - Медиахолл
Специалисты из разных городов поделятся своим опытом в творческой работе с людьми с особенностями развития.
11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»
Место проведения: Детский парк.
13:00 - 16:00 Мастер-класс по гончарному делу от мастерской «Особая керамика» (Москва)
Место проведения: Галерея «Цех».
15:00 Спектакль «Забытые сказки», интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва).
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (малая сцена).
Спектакль «Забытые сказки» - это постановка, в которой наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья редко имеют возможность соприкасаться с первоисточниками родной культуры. Спектакль «Забытые сказки» рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, в том числе на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
17:00 Чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора (в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»)
Место проведения: Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (музей театра).
18:00 Спектакль «Бонифаций», «Упсала - цирк» (Санкт-Петербург)
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (большая сцена)
«Бонифаций» — спектакль «Упсала-Цирка», в котором участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.
19:00 Кинопоказ: фильм «Каждый 88»
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Медиахолл).
19 мая, пятница
8:30 - 18:00 III Германо-российский Социальный Форум в рамках Форума «Петербургский диалог»
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.
10:00 - 12:30 Творческие и театральные мастер-классы:
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.
- «Заряжая силой через со-творчество» – мастер-класс, София Александерссон, (Швеция) - фойе театра
11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»
Место проведения: Детский парк.
14:00 Открытие выставки «В мире животных» («My animal world»). Художник Чанг Им Олссон, Ателье Инути (Стокгольм, Швеция)
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (галерея «Цех»).
14:30 Мастер-класс Чанг Им Олссон
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (галерея «Цех»).
15:00 «Открытая сцена», выступления непрофессиональных театральных коллективов
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (малая сцена).
Творческие студии есть при каждом интернате, школе, центре для людей с особенностями в развитии. Не всегда та или иная студия могут представить полноценный спектакль, поэтому специально для них создана лаборатория «Открытая сцена».
17:30 Открытие выставки детского рисунка «На уровне глаз». Участники: воспитанники интернатов Псковской области (Россия, Эстония, Латвия)
Место проведения: Центр лечебной педагогики, актовый зал, улица Яна Райниса, дом 56.
18:00 Уличный концерт «Воздух-Джаз». Участники: музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), «Be Jazz» ( Beverly Patricia Warner, Великобритания; Klaus Hurt, Германия; Beate Theißen, Германия), Аркадий Галковский (Псков) и воспитанники Центра Лечебной педагогики (Псков).
Место проведения: территория Центра лечебной педагогики, улица Яна Райниса, дом 56.
Концерт под открытым небом на территории Центра лечебной педагогики города Пскова, на который будут приглашены подопечные интернатов и школ для людей с особенностями развития. В программе - выступление людей с особенностями развития на одной сцене с профессиональными музыкантами.
19:00 Кинопоказ: фильм «На уровне глаз»
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Медиахолл).
20 мая, суббота
10:30 Открытие выставки «Картина – песнь моя без слов»
Место проведения: Городской культурный центр.
11:00 Творческие мастер-классы «Прикладное искусство»
Место проведения: Городской культурный центр.
11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 Работа ярмарки «Путешествие вещей».
Место проведения: Детский парк.
12:00 Открытие фотовыставки Дмитрия Маркова и Ирины Большаковой
Место проведения: ТК «Империал».
Дмитрий Марков – волонтёр и фотограф, работал над многими социальными проектами. Ирина Большакова уже много лет снимает жизнь людей с особенностями развития. Выставка представляет повседневную жизнь людей с особенностями развития, увиденную глазами включённого наблюдателя.
Презентация баннерной выставки «Пастух облаков» (о времени начала презентации информация появится позже)
Место проведения: пешеходная часть улицы Пушкина.
Работы подопечных театральной студии «Я и ты», выполненные в технике батик, будут распечатаны в большом формате и размещены на улице Пушкина
15:00 Спектакль «Первый раз», театральная студия «Гвозди» (Псков)
Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (малая сцена).
Этот документальный спектакль поставлен специально к фестивалю «Другое искусство»-2017 и основывается на интервью, взятых участниками проекта - актерами детской театральной студии «Гвозди».
19:00 Гала-концерт. Закрытие фестиваля
Место проведения: Большой концертный зал областной филармонии.
В финальном гала-концерте на одну сцену выходят люди с особенностями развития и группа «Маша и медведи». После концерта в фойе состоится чаепитие для гостей и участников фестиваля.
Все мероприятия бесплатные. Вход на гала-концерт и спектакли будет по пригласительным билетам. Вход на остальные мероприятия свободный.