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Алексей Лукьянюк и Никита Гергель пострадали в ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017»

Автогонщики Алексей Лукьянюк и Никита Гергель пострадали в результате ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. 

На фото: Алексей Лукьянюк (фото wikipedia.org)

Алексей Лукьянюк - российский автогонщик, мастер спорта международного класса по ралли, обладатель Кубка России по ралли 2011 года (в категории 2000Н), абсолютный чемпион России 2014 года, а также абсолютный чемпион Эстонии 2014 года.

На фото: Никита Гергель (фото kramar-motorsport.ru)

Напомним, сегодня, 17 мая, около деревни Дольшино Новосокольнического района произошло столкновение двух гоночных автомобилей. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности водителем одного из экипажей. Он принял решение, не доезжая до финиша, развернуться и ехать в обратном направлении, что спровоцировало лобовое столкновение со вслед идущим транспортом.

В результате аварии погиб московский гонщик Алексей Лядухин. Его пилот Вячеслав Кучеров (Москва) и второй экипаж – Алексей Лукьянюк и Никита Гергель - госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Планируется, что их доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга на вертолете Ми-8

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