Алексей Лукьянюк и Никита Гергель пострадали в ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017»

21:31, 17 мая 2017, ПАИ

Автогонщики Алексей Лукьянюк и Никита Гергель пострадали в результате ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Алексей Лукьянюк - российский автогонщик, мастер спорта международного класса по ралли, обладатель Кубка России по ралли 2011 года (в категории 2000Н), абсолютный чемпион России 2014 года, а также абсолютный чемпион Эстонии 2014 года.

Напомним, сегодня, 17 мая, около деревни Дольшино Новосокольнического района произошло столкновение двух гоночных автомобилей. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности водителем одного из экипажей. Он принял решение, не доезжая до финиша, развернуться и ехать в обратном направлении, что спровоцировало лобовое столкновение со вслед идущим транспортом.

В результате аварии погиб московский гонщик Алексей Лядухин. Его пилот Вячеслав Кучеров (Москва) и второй экипаж – Алексей Лукьянюк и Никита Гергель - госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Планируется, что их доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга на вертолете Ми-8.