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Общество

Международный день музеев отмечается 18 мая

18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник, пишет сalend.ru.

Международный день музеев (International Museum Day) появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. 

Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей и роль музеев в повышении культуры общества. Ключевой темой в 2017 году стала - «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях». 

Добавим, что нередко к этому культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых - «Ночь музеев». Такую всероссийскую акцию, также посвящённую Году экологии в России и 100-летию революции 1917 года, проведет 19 мая Псковский музей-заповедник.

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