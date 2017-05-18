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Общество

Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в новом фильме Андрея Звягинцева

Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в новом фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

«Нелюбовь» входит в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает об истории супружеской пары в разгар тяжелого развода. Марина Васильева исполняет в картине одну из центральных ролей.

Марина Васильева родилась и училась в Пскове. В 2015 году окончила московскую школу-студию МХАТ. В 2014 году дебютной актерской работой стала роль в фильме Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут», который получил множество наград, в числе которых спец-диплом жюри «Кинотавра» и приз за режиссуру на смотре российского кино в Женеве.

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей, «Золотой глобуса». Номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Левиафан».

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