Четыре рейса из Петербурга в Псков запустит компания «Евролайнс»

22:15, 18 мая 2017, ПАИ

Перевозчик Lux Express (ЗАО «Евролайнс») инвестирует 100 млн рублей в развитие и откроет новые автобусные направления, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил основатель Lux Express Group Хуго Осула, с июня перевозчик запустит четыре рейса из Петербурга в Псков. Это будет пилотный проект, по итогам которого компания будет принимать решение об открытии других внутренних направлений по России.

Напомним, что на пресс-конференции 11 мая исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов заявил о намерении пустить не менее 10 автобусов в сутки по маршруту «Санкт-Петербург – Псков».