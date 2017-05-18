0
23:02
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:01
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:53
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:37
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
17:58
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО)
16:58
До +25 градусов обещают псковские синоптики 19 мая
15:08
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
Еще новости
Общество

Четыре рейса из Петербурга в Псков запустит компания «Евролайнс»

Перевозчик Lux Express (ЗАО «Евролайнс») инвестирует 100 млн рублей в развитие и откроет новые автобусные направления, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил основатель Lux Express Group Хуго Осула, с июня перевозчик запустит четыре рейса из Петербурга в Псков. Это будет пилотный проект, по итогам которого компания будет принимать решение об открытии других внутренних направлений по России.

Напомним, что на пресс-конференции 11 мая исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов заявил о намерении пустить не менее 10 автобусов в сутки по маршруту «Санкт-Петербург – Псков».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
18 мая 2017
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО) 1
До +25 градусов обещают псковские синоптики 19 мая
18 мая 2017
До +25 градусов обещают псковские синоптики 19 мая
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
18 мая 2017
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
18 мая 2017
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017» 7

Идет загрузка...