Одна полковая и одна батальонная группа псковской дивизии ВДВ получили статус ударных

11:42, 19 мая 2017, ПАИ

Одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа 76-й десантно-штурмовой дивизии получили статус «ударные». Об этом завил на сборе руководящего состава Воздушно-десантных войск проходящих в Псковской области Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения имеющие статус «ударная», - отметил Андрей Сердюков. - По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава».

Командующий подчеркнул, что этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствует одна полковая тактическая группа, и одна батальонная тактическая группа. «В Воздушно-десантных войсках есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательные подразделения соответствующих статусу «ударная», - добавил Андрей Сердюков.

Он отметил, что в целом на сегодняшний день Воздушно-десантные войска последовательно развиваются, как основа войск быстрого реагирования. В дальнейшем, войска будут продолжать оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги.

Напомним, что в соответствии с положением, наименование «ударные» присваивается приказом министра обороны РФ наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.