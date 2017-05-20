В полдень в Москве попрощаются с гонщиком, погибшим в Псковской области

09:52, 20 мая 2017, ПАИ

Прощание с гонщиком Алексеем Лядухиным, погибшим в Псковской области, состоится 20 мая в 12:00 в парке Дубки (Ивановская улица) в храме Святого Николая в Москве, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.

Напомним, что 17 мая в Новосокольническом районе рядом с деревней Дольшино на учебно-тренировочных сборах столкнулись два боевых раллийных автомобиля, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. В результате автомобиль врезался в машину москвичей Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина.

Алексей Лядухин погиб на месте. Травмы получили Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров. Сначала спортсменов доставили в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля вертолётом перевезли в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеславом Кучеровым был направлен реанимобиль из Москвы.

Ведется расследование произошедшего.