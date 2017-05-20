Гонщикам, пострадавшим во время происшествия в Псковской области, необходима помощь
Гонщикам Алексею Лукьянюку и Никите Гергелю, пострадавшим во время происшествия в Псковской области, необходима помощь, сообщается на официальном сайте Алексея alexeylukyanuk.com.
"На данный момент Алексей Лукьянюк и Никита Гергель находятся в реанимации. Состояние Алексея – стабильное. Операция будет произведена в понедельник, сейчас Алексей набирается перед ней сил.
Состояние Никиты менее стабильное. Ему была произведена операция, прогнозы положительные. Был риск вплоть до ампутации конечностей, но на данный момент ноги удалось сохранить", - говорится в сообщении.
Пострадавшим предстоит долгое лечение и реабилитация. необходима финансовая помощь.
Сбербанк 5469 5500 1028 1316 Лина Станиславна Арнаутова
Номер счета карты: 40817810955860203762
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653
ИНН: 7707083893
КПП: 784243001
"При возможности, напишите смс что переведено на 89219390149 с суммой. Спасибо. И спасибо всем, кто уже помогает!" - отмечается в сообщении.
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Карта привязана к номеру. Можно также присылать смс.
Напомним, что 17 мая в Новосокольническом районе рядом с деревней Дольшино на учебно-тренировочных сборах столкнулись два боевых автомобиля, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. В результате автомобиль врезался в машину москвичей Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина.
Алексей Лядухин погиб на месте. Травмы получили Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров. Сначала спортсменов доставили в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля вертолётом перевезли в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеславом Кучеровым был направлен реанимобиль из Москвы.
Ведется расследование произошедшего.