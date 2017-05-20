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Общество

Полтысячи школьников приняли участие в фестивале музейных программ в Псковском кремле

18 мая в Псковском кремле прошёл ежегодный фестиваль детских музейных программ «Псковский кремль-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Фестиваль детских музейных программ «Псковский кремль-2017» традиционно проводится в преддверии Международного дня музеев, как подарок школьникам, активно участвующим в течение года в музейных образовательных программах.

В этом году фестиваль был посвящён Году экологии в России и 775-летию победы князя Александра Невского в битве на Чудском озере. Для участия в фестивале были зарегистрированы 21 группа из школ города и Псковского района, но на старт вышли 14 команд из 9 школ  Пскова и Псковского района. Общее число гостей и участников фестиваля составило 512 человек.

Участники фестиваля передвигались по территории Довмонтова города и музейным объектам с помощью специальной карты, на которой были обозначены 7 площадок: «Сказания русского воина», «Вся стрелецкая рать», «Путешествие по заповедным тропам», «Сделай мир чище», «Тайны Чудского озера», «Богатырская застава», «Наградная».

На каждой площадке участников ждали каверзные вопросы, задания и много новой и интересной информации.

В заключении все участники получили подарки и сувениры, а учителя - благодарственные письма от Псковского музея-заповедника.

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