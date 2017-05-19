Уничтожение запрещённых фруктов продолжается в Себеже

09:15, 21 мая 2017, ПАИ

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены 7,4 тонны подкарантинных грузов, незаконно ввезенных на территорию России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Напомним, выращенные в Польше яблоки и груши сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ходе совместных с правоохранительными органами региона мероприятий. Общий объем задержанной продукции составил 808,1 тонны.

Ранее сообщалось, что большая часть этих фруктов уничтожена.