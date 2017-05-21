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Мутко прокомментировал поражение россиян в полуфинале ЧМ по хоккею

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал встречу сборных России и Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

20 мая в Кельне россияне уступили канадцам со счетом 2:4, ведя по ходу встречи 2:0.

«Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру», - сказал В. Мутко.

 

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