Мутко прокомментировал поражение россиян в полуфинале ЧМ по хоккею

11:32, 21 мая 2017, ПАИ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал встречу сборных России и Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

20 мая в Кельне россияне уступили канадцам со счетом 2:4, ведя по ходу встречи 2:0.

«Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру», - сказал В. Мутко.