«Нелюбовь» с участием псковской актрисы лидирует в рейтинге кинокритиков на Каннском фестивале

12:41, 21 мая 2017, ПАИ

Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева, одну из главных ролей в котором сыграла актриса из Пскова Марина Васильева, вышел в лидеры рейтинга кинокритиков на Каннском фестивале. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Screen.

На пятый день просмотра «Нелюбовь», участвующая в основном конкурсе Каннского фестиваля, получила самую высокую оценку критиков — 3,2 балла. На втором месте оказались сразу два фильма – «Изумленный» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубена Остлунда – обе ленты набрали по 2,7 балла. Замыкает тройку лидеров фильм «120 ударов в минуту» Робина Кампийо с оценкой в 2,3 балла.

Отметим, рейтинг составляется на фестивале ежедневно, он основывается на оценке критиков из разных стран мира.