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Общество

На «настораживающие вызовы» псковские врачи Скорой помощи выезжают с полицией

 Работники Псковской станции скорой помощи выезжают на «настораживающие вызовы» с полицией. Об этом сообщила старший врач смены Светлана Мосина 22 мая на пресс-конференции пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мне неоднократно угрожали, в том числе оружием. Когда я узнала, что на вызове нашего фельдшера ударили по лицу, мы сразу вызвали полицию. Полиция по нашему требованию выезжает сразу. Иногда мы на настораживающий нас вызов сразу едем вместе с полицией», - рассказала Светлана Мосина.

Она уточнила, что стражи порядка сопровождают медиков, если поводом для вызова врачей послужила драка, если необходимо оказать помощь в «неблагоприятных квартирах», если поступил агрессивный вызов. «Реестра таких квартир нет, но, поверьте, врачи «Скорой» знают обо всех наркопритонах города», - добавил главный врач Станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов.

В свою очередь пострадавший фельдшер Станции скорой медицинской помощи Дмитрий Григорьев рассказал о случившемся 6 мая инциденте.

«В год отмечается от двух до пяти случаев нападения на врачей. Однако много словесного воздействия на врачей - хамство, угрозы. Много случаев автохамства, когда в узких дворах «Скорую» просто не пропускают», - отметил  Михаил Мартынов.

«Сдерживать человека должны не средства защиты врачей в виде шокеров и газовых пистолетов, нужно менять законодательство», - уверен он. При этом Михаил Мартынов подчеркнул, что большинство граждан – «нормальные люди, которые с пониманием относятся к ситуации».

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