Ударивший фельдшера пскович раскаялся и извинился перед медиком

12:04, 22 мая 2017, ПАИ

Пскович, который 6 мая ударил приехавшего к нему по вызову фельдшера Скорой помощи, даёт признательные показания и раскаивается в содеянном. Кроме того, мужчина извинился перед медиком. Об этом сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления Следственном комитета РФ по Псковской области Антон Доброхотов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 22 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Антон Доброхотов напомнил, что в отношении напавшего на фельдшера мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (нанесение побоев).

«Вооружение врачей - это, конечно, не спасение. Однозначно нападение на врачей - уголовное преступление. Мы ходатайствовали о перенаправлении таких дел в производство нам», – заявил представитель СУ СК.

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов подчеркнул, что наказание за нападение на медиков должно быть ужесточено. «Медработники сейчас не застрахованы», - подчеркнул он.