Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области

13:20, 22 мая 2017, ПАИ

Владимир Кушнир покинул пост директора Государственного автономного учреждения «Агентство инвестиционного развития Псковской области». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, что на должность руководителя агентства Владимир Кушнир был назначен в 2015 году. Трудовой договор с ним был заключен сроком на пять лет.

«Это мое личное решение, по собственному желанию. Оно мотивировано возрастом, нагрузкой. Посчитал, что так будет правильнее», - прокомментировал Владимир Кушнир.

По его словам, в настоящее время исполняющим обязанности директора учреждения является заместитель генерального директора Дмитрий Костримусов.

На вопрос о своих планах на будущее Владимир Кушнир ответил: «У меня есть планы отметить мой 65-летний юбилей, который будет в сентябре, а дальше жизнь покажет».

Владимир Кушнир родился в 1952 года в Ленинграде. Окончил Ярославский государственный политехнический институт. Работал на Ярославском моторном заводе объединения «Автодизель», Псковском заводе механических приводов.

В 1996- 2000 годах - заместитель главы администрации Псковской области, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области.

В 2000-2002 годах – генеральный директор Псковского завода механических приводов.

В 2002-2004 годах – заместитель главы администрации Псковской области, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области.

В 2005-2009 годах – коммерческий директор ЗАО «Псковэлектросвар».

В 2009-2015 годах – генеральный директор ОАО «Псковкабель».