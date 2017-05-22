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11:19, 23 мая 2017, ПАИ

Максим Жаворонков работает в администрации Псковской области с первых дней прихода на пост главы региона Андрея Турчака. Все это время он занимает в системе областной власти один их ключевых постов – заместителя главы региона, курирующего вопросы внутренней политики и медиа. Помимо этого в его ведении находятся еще несколько направлений, но именно политический блок, пожалуй, один из самых непростых и чаще других подвергаемых критике оппонентами региональных властей. О политике, основных вызовах, планах на будущее Максим Жаворонков рассказал в интервью Псковскому агентству информации.

«Есть такое заблуждение»

- Максим Константинович, назовите основные, на ваш взгляд, угрозы в регионе, которые, как принято говорить, раскачивают лодку, негативно отражаются на общественно-политическом климате. В чем политический блок областной администрации видит угрозу стабильности? Есть ли она вообще?

- Стабильность, безусловно, есть. Мы не видим массовых протестных акций…

- Массовые, по-вашему, с какой цифры начинаются?

- Наверное, в нашей области можно говорить о массовости, когда на улицу выходит порядка тысячи человек. Эта та цифра, которая заставляет задуматься о серьезности намерений участников и организаторов публичной акции. Когда происходит постоянный приток новых людей на публичные мероприятия. Я уже писал в своей авторской колонке на ПАИ, что в Псковской области новых участников протеста мы не видим.

Это не означает, что мы расслабились, что нас все устраивает в социально-экономическом положении региона.

Есть несколько негативных факторов, которые влияют на здоровый климат, социальное самочувствие. Основным я назвал бы низкий уровень доходов, материальное положение жителей области. Многие проблемные вопросы в регионе возникают именно поэтому. Например, так произошло с ростом налога на землю. Увеличение размера налога до 700-900 рублей за 15 соток в год не колоссально, но уровень доходов псковичей, конечно, не позволяет им выражать положительные эмоции. Если бы рост доходов в нашем регионе был выше уровня инфляции, такие вопросы переносились бы менее болезненно. То же самое касается ОДН.

Некоторые нас записывают в аутсайдеры среди регионов России по уровню жизни…

- Как, например, в очередном рейтинге РИА Россия сегодня.

- …Очередной рейтинг нас поднял на одну строчку вверх.

Я не считаю, что мы в аутсайдерах. У меня есть возможность оценивать уровень жизни в других областях, в том числе и Северо-Запада России, и я бы не сказал, что мы находимся ниже плинтуса. Не надо сгущать краски.

Вместе с тем повторюсь еще раз: у жителей области не должно складываться превратного мнения, что власть устраивает нынешняя ситуация. Мы хотим ее улучшить.

- Перед сентябрьскими президентскими выборами идет процесс партперестройки, образования новых политических конгломераций. Каким образом это сказывается на работе политического блока администрации?

- С моей точки зрения, у либеральной части нашей политической тусовки есть такое заблуждение: в политическом блоке всех делят на своих и чужих, на друзей и на врагов.

Для нас важно, чтобы у большинства жителей области, независимо от социального статуса, уровня доходов или политических предпочтений, была возможность донести до власти вопросы и проблемы, которые их беспокоят. И чтобы была возможность совместно, максимально широко обсудить проблематику и выработать решение.

Для этого существуют разные инструменты. Это и парламентский контроль, и общественный - общественные советы при органах исполнительной власти, например та же Общественная палата. Это и участие в избирательных кампаниях разного уровня, когда партии и кандидаты получают возможность предложить жителям свою программу, свой задачник наболевших проблем и решения к нему.

Поэтому мы позитивно воспринимаем появление в регионе новых конструктивно настроенных политических сил. Самое главное, чтобы эти люди, партии выражали мнение пусть даже немногочисленных групп псковичей и предлагали пути решения. Если происходит так, то это замечательно.

«Провокационное поведение»

- Это касается «Открытой России» и сторонников Навального?

- Относительно «Открытой России» могу только напомнить, что на территории России данная организация является нежелательной со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.

Если говорить о Навальном, то в Псковской области есть люди, которые разделяют его взгляды, но какой-то организации его сторонников здесь нет. У нас есть информация, что обсуждение ее создания в Пскове идет.

На мой взгляд, ни «Открытая Россия», ни сторонники Навального какой-то интересной региональной повестки пока предложить не могут.

- В региональной организации «Открытой России» власть фактически захватили националисты, о чем свидетельствует их апрельская акция. Есть точка зрения, что это было инспирировано из администрации региона, для того чтобы отпугнуть от «Открытой России» потенциальных сторонников. Прокомментируйте, пожалуйста.

- Мы не занимаемся такого рода интригами, нам это неинтересно, у нас достаточно других инструментов управления внутренней политикой.

Нам важен конструктивный диалог со всеми, кто этого хочет. С теми, кто желает говорить, но не желает слышать, взаимодействовать тяжело. Но мы и к этому готовы.

- Чтобы не быть голословным, о ком вы? Кто не желает слышать?

- О «Яблоке», например.

- Закономерно напрашивается вопрос о протестных акциях. Не согласованная региональными властями мартовская акция сторонников Навального принесла оппозиции массу информационных поводов и море внимания. В апреле акция «Открытой России» прошла при куда меньшем стечении народа и внимании СМИ. Губернатор в интервью на вопрос о несогласовании акции фактически переложил ответственность на аппарат. Что скажете? Чем вообще мотивировалось решение?

- Публичная акция 26 марта областной администрацией не запрещалась. Мы довели до ее организаторов информацию, что в том месте, где они собирались ее проводить, запланировано другое массовое мероприятие. Права организаторов этого мероприятия ровно такие же, какие у организаторов протестной акции. Но право занять площадь Ленина, если можно так сказать, «право первой ночи», было у тех, кто раньше уведомил о проведении своего мероприятия.

Необходимо отметить, что нашей единственной ошибкой было не предложить организаторам протестной акции другого места проведения. Это суд и установил. И только это требование истцов было удовлетворено.

Да, это наша ошибка. Для себя мы выводы сделали. В том числе и перед проведением митинга 29 апреля, когда организаторам было предложено провести акцию на Четырех Углах.

Здесь важно не только, как повела себя власть, но и как действовали организаторы протестной акции 26 марта. Они достаточно вызывающим образом, провокационно провели свою акцию на площади Ленина, нарушая права организаторов и участников другого публичного мероприятия. Вот эта нацеленность на конфликт вызывает у нас серьезную озабоченность

Для меня важно, чтобы псковичи это понимали. Это было провокационное поведение, и так поступать во всех отношениях неправомерно.

«К каждому баннеру Гавунаса – ссылку на УПК»

- На какой стадии находится «дело Гавунаса»? Согласны ли вы, что Гавунас по-прежнему влияет на региональную политику?

- Безусловно влияет. Делая совершенно конкретные финансовые вливания в политическую активность псковской оппозиции.

- Эти вливания установлены?

- Конечно, я не могу оперировать официальными данными. Но любой, кто следит за региональной политикой, имеет возможность сделать для себя совершенно однозначные выводы. Вялое, умирающее отделение «Справедливой России» с переходом в него людей Гавунаса вдруг развивает бурную активность, заваливает область агитационными материалами и заклеивает баннерами. Олег Михайлович Брячак меняет риторику, начинает рассказывать сказки и выступать с вопросами по «делу Гавунаса».

По мне, так логическая связка налицо.

- Какой сейчас статус у Гавунаса? Он в розыске? Ведь выглядит это смешно: известно, где у него недвижимость в Израиле, к нему регулярно ездят его менеджеры, раз в три года проходит новость об аресте его счета в Швейцарии, надо думать, не единственного, но Михаил Савельевич по-прежнему весел и задорен.

- Администрация заинтересована, чтобы дело Гавунаса как можно скорее было передано в суд, мы являемся потерпевшей стороной.

Но есть процессуальная сложность. Как бы Михаил Савельевич ни завешивал область призывами передать его дело в суд, как бы его общественные защитники ни пыжились и ни рассказывали, что есть все основания для этого, могу с полной ответственностью заявить: пока Гавунас не появится в России и не будет допрошен по уголовному делу, его дело в суд направлено не будет. Это не позиция администрации или прокуратуры или следственного комитета – таковы требования закона. Поэтому, в принципе, к каждому баннеру Гавунаса надо добавить ссылку требования уголовно-процессуального законодательства России.

Не готов судить об эмоциональном состоянии Гавунаса, но дальше Израиля он выехать не может, так как находится в международном розыске, по линии Интерпола. А то, что известно его местонахождение в Израиле, значения не имеет: как и Россия, государство Израиль своих граждан не выдает.

«Творческий подход»

- Олег Брячак, который стал или был вынужден стать активным критиком Андрея Турчака, собирает подписи за его отставку, является для вас раздражающим фактором?

- Нам очень жаль, мы очень переживаем за то, в каком финансовом положении оказался Олег Михайлович. Сейчас, и это известно из открытых источников, он отвечает признакам банкрота.

Достаточно длительный период времени мы помогали в его бизнес-проектах по мере сил и возможностей. Особенно в части реализации Концепции продвижения таможенного оформления к государственной границе. Но то состояние, в котором Брячак-младший оказался, во многом является следствием его несдержанного эмоционального поведения.

Я говорю не об отношении к губернатору, а о принципах ведения бизнеса и взаимодействии с федеральными структурами.

- То есть на мой вопрос вы отвечаете только, что вам Брячака жаль?

- Да, мне Брячака жаль. Безусловно, его поведение раздражает, но едва ли оно может способствовать изменению политики администрации региона. Да и не на это оно направлено.

Что касается сбора им подписей на одном из интернет-ресурсов. Волею судеб в прошлом году после провала нашей сборной по футболу я был активным участником сбора подписей на том же сайте за расформирование футбольной команды. Поэтому очень хорошо представляю себе, как собираются голоса в пользу того или иного вопроса. Единожды попав на этот ресурс, я теперь еженедельно получаю письма с предложением поддержать голосом ту или иную инициативу, «а мы поддержим вашу».

Поэтому при творческом подходе разогнать сумму голосов можно легко даже до количества, превышающего проживающих на территории области людей.

Кроме того, существует такая площадка, как «Российская общественная инициатива», которая предполагает возможность сбора подписей по любым интересующим граждан вопросам. В 2013 году президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании такого ресурса. Описана процедура. В течение какого-то времени происходит интернет-голосование. Если, например, по региональному вопросу набирается 5 % подписей от численности населения, то органы власти обязаны провести экспертизу и принять решения о целесообразности разработки нормативного акта или об иных мерах по реализации инициативы граждан.

Брячак собирает подписи на совершенно другой, неофициальной площадке, что не влечет за собой никаких правовых последствий.

- Вы одно время сильно дружили с тренером Михаилом Петровым, который впоследствии стал резким оппозиционером? Что стало причиной «раскола»? Часто в вашей работе вы сталкиваетесь с такими, наверное, разочарованиями?

- Если бы жизнь состояла из одних только положительных эмоций, то невозможно было бы говорить о развитии…

Разочарования, конечно, бывают. А какие могут быть эмоции, когда не выполняется поставленная задача? Хотя, казалось бы, сам и окружающие сделали все для ее выполнения. Проанализировали состояние до управленческого воздействия, постарались найти необходимые средства и силы, задать необходимый вектор, определить время для выполнения задачи… А результата нет. Происходит такое редко и, конечно, не радует.

Что касается людей. Настоящих друзей у меня немного. Их количество с приездом в Псковскую область не увеличилось. И Михаил к их числу не относится.

Михаил – хороший тренер, дети к нему тянутся. Какое-то время я оказывал тренерской работе небольшую поддержку (не хотел бы останавливаться на том, какую именно). Это никак не было связано с какими-либо просьбами об участии в политической жизни. Я вообще не имею привычки использовать людей. И мне по-человечески жаль, что детский тренер превратился в «политического борца».

«Не знаю, как возникают эти фантазии»

- Вы, как руководитель аппарата администрации, заранее в курсе предполагаемых кадровых и структурных изменений. Снаряд трижды падал в медийный блок, не затрагивая многих других, культурный, экономический и прочие. Почему так происходит? Вы наиболее сговорчивый вице-губернатор?

- СМИ - это тонкий инструмент, который мы до конца еще не настроили. Есть над чем работать с точки зрения правильных государственных подходов в работе медийного блока. Речь не идет о кадровых решениях, поэтому мы и не видим в руководстве медиахолдинга новых лиц. По большому счету, как сформировали мы команду в 2009-2010 гг., так она и существует.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что в государственном медиахолдинге, как в басне Крылова, «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Есть совершенно конкретные результаты в работе предприятия. Достаточно обратить внимание на высокие места, которые госСМИ занимают в рейтинге региональных медиа. Есть конкретные финансовые результаты, есть динамика сокращения расходов бюджета, которые направляются в государственный медиахолдинг.

Если говорить в целом о кадровых, структурных изменениях, можно определенно сказать, что все происходившее с 2014 года в органах исполнительной власти связано прежде всего с необходимостью сокращения расходов на содержание госаппарата. Количество государственных служащих и цифры расходов на их содержание нами на регулярной основе официально публикуются.

- Грозят ли перестановки начальнику Управления юстиции Псковской области Сергею Шерстобитову? Появление в должности его первого зама Александра Розова связывают именно с этим.

- Сергей Валерьевич на своем месте. У него колоссальный функционал, потрясающая работоспособность. И, честно говоря, кадрового резерва на его должность у нас нет.

Что касается Александра Викторовича, у нас другие мысли о его дальнейшей карьере.

- Кто сегодня исполняет обязанности верного адъютанта и советника Романа Романова при Андрее Турчаке?

- Роман Николаевич никогда не был адъютантом. Он был моим заместителем и курировал внутриполитический блок, но при этом тащил на себе большой объем функционала секретариата. Но это не адъютантская работа. Он формировал для губернатора актуальную повестку дня, фактически постоянно анализируя информацию, стекающуюся в управление внутренней политики, принимал участие в обсуждении и выработке решений по проблемным вопросам, участвовал в формировании рабочего графика руководителя региона. В связи с сокращением его должности его функционал был перераспределен между Управлением внутренней политики, секретариатом губернатора и двумя оставшимися моими заместителями.

- По версии коллег из либеральной прессы, между вами и Романовым были разногласия. Так ли это?

- Не знаю, как возникают эти фантазии.

С Романом Николаевичем нас объединяет множество обстоятельств, рабочих и житейских. У меня, как и у него, три дочери. Две из них, как и у Романа, родились, когда мы уже работали в Пскове. Мы живем в одном микрорайоне, проводим, нельзя сказать, что постоянно, какие-то общие совместные семейные мероприятия. Наши дети ходят в одни и те же образовательные учреждения.

На работе у нас были моменты, когда расходились во мнениях, но мы всегда вместе находили возможность решать вопросы максимально эффективно.

Поэтому вбросы про подсиживания или зачистки «серого кардинала» Жаворонкова не соответствуют никакой действительности.

«Государство чрезмерно вовлекает граждан в политику»

- Кто влияет на ум губернатора?

- Безусловно, те люди, с которыми он работает и с кем встречается. У губернатора есть уникальная, очень важная черта. Он умеет слушать и слышать. Я вот, хоть и стараюсь, но иногда пропускаю и не замечаю важной части информации, которую приносит обычный гражданин. А губернатор не пропускает никогда. Андрей Анатольевич всегда достает изюм из любого потока сознания. Это свойство, необходимое любому политику, который видит себя руководителем региона.

- Согласны ли вы с тем, что псковская политика мельчает, нет больше гигантов мысли и духа, как это было в 1990-е, в начале 2000-х?

- Да нет, наверное. Не думаю, что политики измельчали, скорее, политика как таковая уже всем поднадоела.

Мое мнение, и я его, по-моему, еще открыто не озвучивал, таково: количество вопросов и событий общественной жизни, связанных с функционированием государства, в которые государство пытается вовлечь своих граждан, чрезмерно. Я говорю в первую очередь о количестве выборов. Для чего был введен единый день голосования? Для того чтобы увеличить внимание граждан, повысить явку, собрать все выборы в один день.

Но все равно усталость граждан от политики налицо. Смотрите. Городские и сельские поселения, представительные органы – выборы. Районные представительные органы – выборы. Главы районов – выборы. Региональный парламент, губернатор, Госдума, президент – выборы.

Есть еще один аспект, который необходимо упомянуть. Проведение выборов - достаточно дорогое удовольствие. Только в этом году на подготовку региона к выборам по линии Избирательной комиссии Псковской области будут направлены десятки миллионов рублей. У нас, что, нет других задач?

- А что насчет схемы, которая предложена главой города Иваном Цецерским, процитирую: «В моем предложении существует глава муниципального образования как единое лицо, возглавляющее администрацию и избираемое либо из состава депутатского корпуса, либо на конкурсной основе из широкого круга лиц».

- Переходим от обсуждений идей к реальной политике?

Чрезвычайно важно, чтобы вертикаль исполнительной власти доходила «до земли». И в первую очередь в крупных городах. Если губернатор, исполнительная власть региона лишены правовой возможности влиять на выборы лица, которое возглавляет администрацию муниципалитета, очень сложно влиять на исполнение, например, тех же «майских указов». Есть еще много вопросов, которые требуют прочной правовой связи между регионом и муниципалитетом.

Сейчас при назначении главы администрации города в конкурсную комиссию входят представители областной администрации – и мы можем говорить, что такая квазиправовая связь между администрациями области и муниципалитета устанавливается. И мандат сити-менеджер получает не только от городских депутатов, но и от областной администрации, представители которой в конкурсной комиссии могут задать претенденту вопросы, проверить уровень знаний, его намерения в реализации региональных проектов. Это важно.

Лишать такой возможности областную администрацию в крупных городах я бы не стал.

«В судьи на старости лет»

- Губернатор в недавнем интервью если и не обозначил конкретные планы, то высказал определенное намерение что-то в дальнейшей своей профессиональной биографии поменять. Отмечу, что некоторые увидели в его ответах нотки усталости - «надоело». Какие планы по работе у вас?

- Я давно завел такое правило, еще в вузе: если меня что-то в работе не устраивает, я пытаюсь это изменить, а если изменения не происходят – я с такой работы ухожу.

Нынешняя работа, с которой я связан вот уже восемь лет, не дает задремать и постоянно преподносит сюрпризы. А это самое важное – должен быть драйв, должно быть интересно. Для меня это существеннее, чем материальное удовлетворение.

В отношении губернатора – не знаю, кто как прочитал и что прочитал между строк, но исходя из своих ощущений скажу: никуда он не собирается уходить. Он отвечал о возможных планах и желаниях после 2019 года. Это вовсе не означает, что он куда-то уже прямо сейчас собирается.

- Хорошо, какие планы после 2019 году у вас?

- Есть два возможных направления. Первое - продолжить реализацию себя на поприще государственной службы. Но здесь я не готов говорить, что мне делали какие-то интересные предложения. Я человек командный. Как судьба распорядится, так и будет дальше. Скажет губернатор куда-то перейти, естественно, я перейду, если потребуется.

Если все-таки не госслужба, то можно говорить о возвращении на коммерческую работу. Естественно, большую часть своей юридической практики, которая у меня была до 2009 года, я растерял, но тем не менее, думаю, что в области производства вооружения и военной техники мои знания корпоративного юриста еще востребованы.

- Допустим, следующим губернатором станет человек, поддерживающий линию Андрея Турчака. И ему Турчак передаст не только наработки по существующим планам и проектам, но часть своей нынешней команды. Готовы ли вы в таком случае остаться работать в Псковской области? Тем более вы, ваша семья здесь живете.

- Повторю, что я командный человек и работать здесь мне нравится. Естественно, согласился бы.

- В СМИ начали появляться публикации, в которых авторы предлагают свои расклады, гипотезы, кто будет претендовать на следующий губернаторский срок. В одной из публикаций вас и вовсе назвали как возможного претендента на губернаторство в одном из регионов России. Прокомментируйте.

- С 2009 года мне поступали предложения по работе, касающиеся исключительно перехода в коммерческий сектор. Такие предложения практически перестали поступать после того, как Андрей Анатольевич выиграл выборы в 2014 году.

Никаких предложений перейти по горизонтали в другой регион или в какие-то федеральные структуры всерьез не было, и они не рассматривались. У меня в голове если и были мысли о моем служебном продвижении, то не связанные с исполнительной властью. Объясню, о чем идет речь. Венцом карьеры любого юриста всегда считалась судейская должность. Вот эта мысль у меня где-то далеко в голове есть. Если губернатор думает о тренерской работе на старости лет, то я думаю, что на старости лет мне было бы интересно поработать судьей. Но на старости. Старым я себя не считаю.

«Надо смотреть на местные кадры»

- В одном из своих недавних интервью сенатор Александр Борисов на вопрос, кто мог бы претендовать на пост губернатора области, озвучил свою версию, назвав несколько имен. А на ваш взгляд, если бы выборы были в этом году, кто мог бы участвовать в выборах главы региона, стать преемником Андрея Турчака?

- Наибольшую вероятность избрания имеют те кандидаты, которые имеют высокую узнаваемость, и за которыми не тянется негативный шлейф общественной оценки. Поэтому, помимо самого губернатора, а я хочу напомнить, что он имеет возможность избираться еще на один срок в 2019 году, я бы назвал главу Пскова Ивана Николаевича Цецерского, безусловно, спикера областного Собрания Александра Алексеевича Котова и из исполнительной власти – Веру Васильевну Емельянову. Вот эти три фамилии возможных кандидатов на должность губернатора я обозначил бы как региональный эксперт.

- Как в таком случае относится к сложившейся практике назначения президентом и.о. губернатора человека из-за пределов региона?

- Так происходит не всегда.

- Но одна из тенденций именно такая.

- Я считаю, что для Псковской области надо смотреть на местные кадры. Надо делать ставку на того, кто здесь давно работает.

- В вашей версии не прозвучало фамилий Александра Борисова и депутата Госдумы Александра Козловского.

- Я поясню почему. У Александра Александровича невысокая узнаваемость в регионе…

- На данный момент.

- …На данный момент. Если делать кандидатом, то его надо однозначно переводить в исполнительную власть, давать ответственный участок работы, где он себя показал и зарекомендовал бы для жителей области. А нынешняя его должность не позволяет ему раскрыть себя в полной мере как регионального политика.

То же самое я готов сказать про Александра Николаевича Козловского. Да, он активно присутствует в региональных медиа, но этого явно недостаточно для того, чтобы в 2019 году выиграть губернаторские выборы.

- Но вы не исключаете его участия в губернаторских выборах?

- Не исключаю. Козловский – человек, хорошо начавший формировать свою политическую карьеру, показал неплохие результаты по итогам выборов в Госдуму. Человек командный. У него перспективное политическое будущее.