День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая

08:01, 24 мая 2017, ПАИ

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Как сообщает calend.ru, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Ученые считают, что славянская письменность была создана примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. С малых лет он проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки. Кирилл существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

В школах Псковской области в этот день пройдут торжественные линейки для выпускников. В Пскове выпускники общеобразовательных учреждений города по традиции соберутся на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора, где будет совершен праздничный молебен, посвященный всем выпускникам, празднику Последнего звонка и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

Затем состоится торжественное шествие школьников по Октябрьскому проспекту. Колонна направится в Зеленый театр, где пройдет Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря.

Кроме того, выпускников ожидает 40-минутное выступление кавер-группы «Космодром» из Санкт-Петербурга. Музыканты исполнят известные российские и зарубежные рок-хиты.