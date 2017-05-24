Лемех для Николы (ФОТО)

13:02, 24 мая 2017, ПАИ

В конце марта древняя церковь Николы со Усохи в Пскове оказалась в центре внимания местной градозащитной общественности. Поводом стало изменение цвета центрального купола храма: из темно-серого он превратился в медно-красный. Собственно, именно так случившееся и объяснили сторонние наблюдатели: дескать, вместо исконного лемеха (специальных осиновых дощечек-чешуек) реставраторы покрыли купол банальной медью. Ситуацией тогда заинтересовалось и ПАИ. Однако в региональном Госкомитете по охране культурного наследия заверили: лемех обязательно будет, его уже изготавливают по древним лекалам. А ярким, почти оранжевым, купол стал благодаря антипожарной пропитке. Спустя почти два месяца работы по покрытию главы Николы со Усохи лемехом в самом разгаре. Фотокорреспондент Псковского агентства информации поднялась по строительным лесам к самому куполу храма и узнала секреты работы реставраторов.

Церковь в честь Николая Угодника была возведена в 1371 году на месте высохшего ручья: отсюда и название «со Усохи». В XV веке это был один из кончанских храмов Пскова. Это значит, что храм был «штаб-квартирой» одного из псковских «концов» - средневековых городских кварталов. Здесь хранились архивы, оружие и ценности, велось делопроизводство конца, у стен церкви собиралось кончанское вече.

Первое здание церкви уничтожил пожар. И в своем нынешнем обличье она была возведена в 1535 году. На тот момент это был второй по величине храм Пскова после Свято-Троицкого кафедрального собора. Сейчас из-за культурных напластований его высота уменьшилась на два метра.

С точки зрения архитектуры это типичный псковский храм: одна глава, три апсиды, притвор и крыльцо с западной стороны, двухпролетная звонница. Есть два предела: южный придел Иоанна Богослова и северный придел Сретения Господня. Барабаны глав украшены традиционным псковским орнаментом.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Во время Великой Отечественной войны храм серьезно пострадал. Его восстановлением занимался знаменитый реставратор Борис Скобельцын по проекту не менее выдающегося исследователя древнерусской архитектуры Юрия Спегальского.

В марте 2017 года по согласованию с настоятелем храма, отцом Александром, началась реставрация, цель которой заключается в замене изношенной кровли трех куполов на новую.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























Как рассказал прораб ведущей работы строительной фирмы «Августина» Алексей Елистратов, для новых куполов потребуется 20 тысяч дощечек лемеха, которые были изготовлены мастерами-реставраторами по образцам конца 1940-х годов, в соответствии с проектом Спегальского.

В качестве материала для лемеха выбор был сделан в пользу осины, поскольку ей нипочем затяжные дожди. Все работы по изготовлению лемеха ведутся вручную. Каждую дощечку вырезают по форме, обрабатывают ее края, а затем красят. Раньше обходились без покраски: от времени осина сама приобретала характерный темно-серый цвет. Но из-за противопожарной и антисептической пропитки дощечек пришлось внести в технологию коррективы.

Технология крепления лемеха в прежние времена выполнялась без гвоздей. В наши же дни без гвоздей не обойтись. Срок окончания работ запланирован на середину августа.

Дарья ХВАТКОВА