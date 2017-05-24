Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь

11:07, 24 мая 2017, ПАИ

Гонщику из Москвы Никите Гергелю, пострадавшему во время ДТП на учебно-тренировочных сборах в Псковской области 17 мая, требуется кровь. Об этом сообщают его друзья пострадавшего в социальных сетях.

Для пострадавшего необходима кровь второй положительной группы. Все желающие оказать помощь, могут сделать это по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 54 (вход на территорию медицинского учреждения, далее налево до корпуса отделения трансфузиологии, 3-е отделение реанимации).

«Обратить особое внимание на условия для доноров. Вес – от 50 килограмм, отсутствие хронических заболеваний, регистрация в Санкт-Петербурге не менее 6 месяцев, 3 дня не употреблять алкоголь, жирную пищу, продукты, вызывающие аллергию. Берут 450 мл», - отмечается в сообщении.

Доноров ждут с 9:00 до 12:00 с понедельника по четверг. При себе необходимо иметь паспорт. На месте будет произведено обследование и определение пригодности крови для сдачи. Телефон для справок 8-911-003-40-74.

Отметим, что в результате аварии Никита Гергель получил открытые переломы ног и ожог 17% тела. Ему была проведена операция. Спортсмен по-прежнему находится в реанимации и его состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, что 17 мая в Новосокольническом районе рядом с деревней Дольшино на учебно-тренировочных сборах столкнулись два боевых автомобиля, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. В результате автомобиль врезался в машину москвичей Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина.

Алексей Лядухин погиб на месте. Травмы получили Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров. Сначала спортсменов доставили в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля вертолётом перевезли в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеслава Кучерова реанимобилем перевезли в Москву в НИИ Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ведется расследование произошедшего.