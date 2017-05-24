Районам рекомендовано равняться на Псков, объявивший «налоговые каникулы» для садоводств

18:08, 24 мая 2017, ПАИ

Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева рекомендовала главам районов региона равняться на Псков, где ввели для садоводческих товариществ «налоговые каникулы» на 2017 и 2018 годы. Об этом она сказала на совещании губернатора с главами районов, которое проходит сегодня, 24 мая, в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Гребнева также напомнила, что в соответствии с достигнутыми договорённостями, производится снижение налоговой ставки для садоводов с 0,3 до 0,2, а в некоторых случаях и до 0,15.

Андрей Турчак напомнил о необходимости вывести земли общего пользования из площадей садоводств. «По землям общего пользования подход должен быть единым. Они должны быть исключены», - заявил он и рекомендовал решить этот вопрос в течение двух недель.