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Общество

Районам рекомендовано равняться на Псков, объявивший «налоговые каникулы» для садоводств

Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева  рекомендовала главам районов региона равняться на Псков, где ввели для садоводческих товариществ «налоговые каникулы» на 2017 и 2018 годы. Об этом она сказала на совещании губернатора с главами районов, которое проходит сегодня, 24 мая, в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Гребнева также напомнила, что в соответствии с достигнутыми договорённостями, производится снижение налоговой ставки для садоводов с 0,3 до 0,2, а в некоторых случаях и до 0,15.

Андрей Турчак напомнил о необходимости вывести земли общего пользования из площадей садоводств. «По землям общего пользования подход должен быть единым. Они должны быть исключены», - заявил он и рекомендовал решить этот вопрос в течение двух недель.

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