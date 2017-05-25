Опубликован рейтинг самых богатых наследников России

22:22, 25 мая 2017, ПАИ

Сын совладельца ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов возглавил рейтинг самых богатых наследников России, составленный Forbes.

«В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд. Общее количество детей в этих семьях - 47», - говорится в сообщении.

Юсуф Алекперов (1990 г. р.) унаследует $14,5 млрд, дочь председателя советов директоров компаний «СУЭК» и «СГК» Тара Мельниченко (2012 г. р.) - $13,2 млрд и двум детям председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона достанется по $9,2 млрд.

На четвертом месте - сын совладельца «Альфа-Групп» Алексис Кузьмичев (2009 г. р.), он получит $7,2 млрд. Замыкает пятерку богатейших наследников России дочь совладельца сети «Магнит» Полина Галицкая (1995 г. р.), которая получит $6,8 млрд.

Ссовокупное состояние всех 96 российских миллиардеров из списка Forbes составило $386 млрд, у них в общей сложности 274 ребенка. Таким образом, на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится $1,4 млрд из накопленного их родителями богатства.