Опубликован рейтинг самых богатых наследников России
Сын совладельца ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов возглавил рейтинг самых богатых наследников России, составленный Forbes.
«В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд. Общее количество детей в этих семьях - 47», - говорится в сообщении.
Юсуф Алекперов (1990 г. р.) унаследует $14,5 млрд, дочь председателя советов директоров компаний «СУЭК» и «СГК» Тара Мельниченко (2012 г. р.) - $13,2 млрд и двум детям председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона достанется по $9,2 млрд.
На четвертом месте - сын совладельца «Альфа-Групп» Алексис Кузьмичев (2009 г. р.), он получит $7,2 млрд. Замыкает пятерку богатейших наследников России дочь совладельца сети «Магнит» Полина Галицкая (1995 г. р.), которая получит $6,8 млрд.
Ссовокупное состояние всех 96 российских миллиардеров из списка Forbes составило $386 млрд, у них в общей сложности 274 ребенка. Таким образом, на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится $1,4 млрд из накопленного их родителями богатства.