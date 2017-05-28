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Политика

Хорошей возможностью посоветоваться с гражданами назвал предварительное голосование «Единой России» Александр Котов

28 мая секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Собрания Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Псковскую городскую Думу. 

Фото sobranie.pskov.ru

А. Котов отметил, что партия «Единая Россия» уже не первый год проводит эту процедуру, чтобы определить кандидатов на последующих выборах, сегодня - в органы местного самоуправления. «Мы считаем, что это хорошая возможность посоветоваться с гражданами, прежде чем выдвигать наших кандидатов. За этот период времени прошло огромное количество встреч, различных тематических дебатов, где участники предварительного голосования смогли озвучить свою позицию, услышали предложения от граждан, от избирателей. Безусловно, эти предложения потом лягут в основу предвыборной программы нашей партии», - сказал он. 

Фото sobranie.pskov.ru

По мнению секретаря регионального отделения «Единой России», на сегодняшний день предварительное голосование – самый эффективный способ определиться с кандидатами на выборы. 

«Мы рассчитываем, что сегодня большое количество людей примут участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия. Таким образом, мы получим результат, то  есть будут победители предварительного голосования, которых потом будем выдвигать на выборы. Это позволяет нам выдвигать кандидатов, которые уже сейчас пользуются доверием, поддержкой избирателей, которые уже что-то сделали в своей жизни, которые стараются вести общественную работу», - подчеркнул он.

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