В Пскове открылся штаб Алексея Навального

15:22, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая в Пскове на улице Некрасова, 38, открылся предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, заявившего о намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на открытие штаба пришли порядка 150 человек: как известные в регионе представители политической и околополитической сферы, так и молодые люди, зарегистрировавшиеся через сайт Навального в качестве потенциальных волонтеров его кампании.

Отметим, что время и место встречи долгое время скрывались, и чтобы попасть на нее надо было заранее зарегистрироваться через сайт или в соцсетях.

В начале встречи руководитель федерального штаба Леонид Волков представил собравшимся координатора штаба в Пскове Валентина Болдышева, известного в качестве пресс-секретаря первого мэра Пскова Александра Прокофьева и руководителя регионального отделения партии «Демократический выбор». Он призвал всех желающих встречаться с Болдышевым, предлагая свои идеи и услуги. Волков также призвал участников встречи активно агитировать жителей региона, сосредоточившись на первостепенной задаче: собрать подписи для выдвижения Навального на выборы президента. По его словам, перед Псковом стоит цель отправить в Москву 1,5 тысячи подписей. Однако, добавил он, «если будет больше - никто не расстроится».

Алексей Навальный, в свою очередь, ответил на вопросы собравшихся. У него интересовались, в частности, как он намерен защищать Конституцию РФ, будет ли преследовать Владимира Путина в случае своего избрания, какова его внешнеполитическая программа, что он думает о проблемах защиты памятников и помощи бездомным животным.

У Навального также спросили, готов ли он сотрудничать с другими оппозиционными силами и уступить при необходимости «пальму первенства», а также попросили прокомментировать заявления представителей «Яблока» и, в частности, лидера псковского отделения партии Льва Шлосберга о том, что у него нет программы, а есть только «лозунги, девизы, тезисы» (на улице перед входом в штаб стоял молодой человек с плакатом: «Шлосберг: Нет у Алексея Анатольевича программы. Есть лозунги, девизы, тезисы. Это не программа!», он демонстрировал содержание плаката, однако на вопрос журналистов «Кого вы троллите?» не ответил). Алексей Навальный заявил, что не согласен с данным утверждением, поскольку программа у него есть, и она «лучше, чем у «Яблока». Он добавил, что яблочники «заигрались в сектантство» и готовы поддерживать только Григория Явлинского.

Навальный напомнил, что сам являлся членом партии, но был исключен за пропаганду националистических взглядов. Он также отметил, что не исключается, что рано или поздно исключение грозит и Льву Шлосбергу.

Встреча политика с псковичами завершилась фотосессией, затянувшейся надолго из-за большого числа желающих сфотографироваться с ним.