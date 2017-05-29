Александр Котов прокомментировал результат главы Пскова по итогам предварительного голосования «Единой России»

12:11, 29 мая 2017, ПАИ

«Оргвыводов не будет, это конкурентная борьба, разница в количестве голосов значения не имеет», - прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов разрыв в 8% в результатах предварительного голосования главы Пскова Ивана Цецерского и директора МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерия Тюменцева. В итоге победу одержал Иван Цецерский, который и станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую городскую Думу в округе № 5. Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центр «Псковской правды» 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Иван Николаевич активно участвовал в дебатах, в СМИ он также присутствует. На мой взгляд, Иван Николаевич рассчитывал на то, что его присутствие в публичной политике достаточно, и не предпринимал попыток привлечь избирателей дополнительно. Тюменцев же, наоборот, работал с людьми и стремился привлечь на участки сторонников. Про новую восходящую политическую звезду Тюменцева я бы говорил с осторожностью», - заявил Александр Котов.

Также он отметил, что по итогам предварительного партийного голосования два действующих депутата Псковской гордумы — Игорь Сиротин и Игорь Шеменев — оказались в числе проигравших. Народный избранник Андрей Аленичев участия в процедуре не принимал.