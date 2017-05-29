Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков

17:35, 29 мая 2017, ПАИ

Результатом планомерной работы назвал своё лидерство по итогам предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборах в Псковскую городскую Думу генеральный директор ООО «Версаль & К» Иван Мешков. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что Иван Мешков одержал победу в округе № 9, набрав 61% голосов.

«Итог ожидаемый, работа на округе проводилась очень плотная, проводили много встреч с избирателями, то есть это результат планомерной работы, - сказал собеседник агентства. - Но я чётко понимаю, что это первый шаг, а на самом деле нужно еще много и плодотворно работать с жильцами, с их инициативами, наказами».