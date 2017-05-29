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Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»

27 мая в рамках фестиваля «Я уверен на дроге», который проходил на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков – Рига), состоялась «Битва клубов» между участниками Чемпионата Псковской области по автомногоборью и стритрейсерами из клуба PRT. Первую команду представляли Сергей Алексеев, Кирилл Ксенофонтов, Юрий Васильев, Владимир Гончаренко и Дмитрий Одинцов, вторую – Павел Тихомиров, Геннадий Попов, Анатолий Ямщиков, Сергей Крючков, Дмитрий Севериков.

Как сообщили Псковскому агентству  информации в Федерации автоспорта Псковской области, первым испытанием для участников был разгон на 400 метров, второй тур – заезд по трассе для автомногоборья.

В зачёт шли четыре лучшие результата, показанные участниками, победителя определяли путём сложения времён. В итоге автомногоборцы выиграли битву с результатом  6 минут 25,2 секунды, стритрейсеры затратили на два испытания 6 минут 54,8 секунды.

Отметим, проект «Я уверен на дороге» Федерации автоспорта Псковской области выиграл президентский грант на сумму 4 млн 900 тыс. рублей.

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