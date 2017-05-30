Ольга Милонаец о скандале с дорожными контрактами в Пскове: Если мы докажем картельный сговор, то материалы пойдут в правоохранительные органы

11:51, 30 мая 2017, ПАИ

«На сегодняшний день у меня хватает материалов, чтобы выйти с инициативным иском в суд для признания этих контрактов недействительными. Даже без картельного сговора: достаточно уже нарушения 44-го ФЗ и Бюджетного Кодекса. Если мы докажем картельный сговор, то здесь материалы пойдут в правоохранительные органы. Если нет - перспектива у этих контрактов всё равно небольшая, будем выходить с инициативными исками о расторжении этих контрактов», - заявила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области Ольга Милонаец, говоря о деле, которое было возбуждено УФАС по поводу признаков картельного сговора при распределении контрактов на ремонт и обслуживание дорог в Пскове в конце 2016 года. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 30 мая, в ходе пресс-конференции она сообщила, что «перспективы конкретно этих контрактов будут решены в ближайшее время».

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что УФАС возбудило дело по ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении соглашения (картеля) между администрацией города Пскова, ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков». Данные компании выиграли в ноябре 2016 года трехлетние контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Пскова на общую сумму 448 млн рублей. «Признанные победителями указанных аукционов участники, являются группой лиц в соответствии со ст. 9 Закона о защите конкуренции, созданы в один день, расположены по одному адресу и ранее не принимали участие в подобных аукционах, вместе с тем, заказчику хватило оснований для признания их победителями», - сообщали представители УФАС.

«Мы говорили, что можно было заключить более короткие контракты. А вот так сразу на три года, с плеча, не имея лимитов, не имея документов, чтобы тратить такие деньги... Несмотря на то, что сумма 428 млн рублей на два контракта, там нет каких-то особо существенных работ - это просто пыль почистить, где-то ямочный ремонт провести», - сообщила Ольга Милонаец.

«Мы посмотрели, каждые 3 года у нас такая история. 3 года назад у нас была ситуация аналогичная, когда также победила компания-однодневка. Мы считаем, что это содержание дорог и здесь должен был быть опыт. Здесь деньги окрашенные, дорожные, а на контракты свыше 10 млн рублей нужен опыт», - добавила она.

Тем не менее, по словам руководителя регионального УФАС, «город посчитал, что здесь опыт не требовался, хотя в других подобных контрактах требование наличия опыта всегда устанавливал - мы проанализировали за год». «Кроме того, всегда город устанавливал на дорожные или строительные контракты обеспечительные меры в размере до 30%. А именно в этих контрактах такого требования по внесению обеспечительных средств нет. Ну, нам сказали, что здесь они имели право такое требование не устанавливать», - добавила она.

«400 миллионов и ни опыта, ни обеспечения контракта: шоколадные условия!» - резюмировала Ольга Милонаец. Она также отметила, что здесь, по ее мнению, «усматриваются признаки сговора».