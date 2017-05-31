Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей

10:19, 31 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 31 мая, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следственного управления по Псковской области Следственного комитета России (СКР) и временно отстраненил от должности главу Гдовского района Михаила Разумнова в порядке статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса. Как стало известно Псковскому агентству информации, следователи посчитали, что находясь на посту главы муниципалитета, Разумнов может оказывать давление на свидетелей либо иным образом препятствовать следствию по уголовному делу.

Напомним, в конце 2016 года в отношении Разумнова было возбуждено уголовное дело за незаконную продажу земельного участка фирме жены по части 2 статьи 285 УК РФ (использование главой органа местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Ранее в ходе надзорных мероприятий было установлено, что 19 ноября 2014 года глава Гдовского района издал постановление о продаже своей супруге земельного участка площадью 830 квадратных метров, расположенного в Спицинской волости в деревне Кленно, за 48 тысяч рублей, незаконно включив в его состав земельный участок площадью 200 квадратных метров, предоставленный ранее по договору аренды иному физическому лицу.

Санкция части 2 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.

Напомним, выделение принадлежащей компании жены главы района земельного участка на берегу Чудского озера прокуратура региона ранее признала осуществлённым с грубыми нарушениями закона. В частности, в данной сделке надзорный орган усмотрел нарушение земельного законодательства, а также антикоррупционного законодательства в виде конфликта интересов со стороны главы Гдовского района Михайла Разумнова, так как директором и учредителем получившей землю компании являлась его жена. В связи с этим сделка стала одним из оснований для внесения в Гдовское районное Собрание в октябре 2015 года представления о досрочном удалении в отставку главы района, которое районные депутаты в ноябре отклонили.

Прокуратура области также оспаривала сделку по данному участку в Арбитражном суде региона.

Помимо этого у правоохранительных органов возникали и другие вопросы к деятельности Михаила Разумнова на муниципальной службе. (Подробнее — в сюжете «Скандал вокруг главы Гдовского района»)