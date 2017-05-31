Городская зарядка состоится на улице Западной в Пскове
3 июня в 12:00 на воркаут-площадке на улице Западной, 12 состоится городская массовая зарядка, сообщили Псковскому агентству информации организаторы из молодёжного движения «Здоровое поколение».
В программе для всех желающих зарядка в трех направлениях: танцевальная, кроссфит и функциональный тренинг. Тренировки проведут лучшие инструкторы Пскова. Также состоятся показательные выступления мастеров Workout и воспитанников танцевального коллектива Fresh. Планируется открытие нового спортивного комплекса, который дополнит уже установленную по этому адресу площадку для воркаута.