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Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные

Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков прокомментировал по просьбе Псковского агентства информации новость о временном отстранении от исполнения обязанностей главы Гдовского района Михаила Разумнова решением Псковского городского суда по ходатайству следствия.

«Нам известно о претензиях к Михаилу Разумнову, которого с 2015 года подозревают в преступлениях, связанных с злоупотреблением служебными полномочиями. Считаем, что решение суда о его временном отстранении от обязанностей главы муниципалитета законное и обоснованное, — сказал Максим Жаворонков. — Вместе с тем напомню, что виновным человек может быть признан только по решению суда, поэтому до обвинительного приговора глава района считается не виновным. Те меры, которые принял суд, не носят карательный характер, а обеспечивают законность проводимого расследования, исключая какое бы то ни было противодействие со стороны Михаила Михайловича Разумнова».

«Район не будет брошен, — добавил заместитель губернатора. — Полномочия главы в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет Николай Капитонов, который обладает необходимым уровнем навыков и владеет ситуацией в районе».

Напомним, сегодня, 31 мая, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следственного управления по Псковской области Следственного комитета России (СКР) и временно отстранил от должности главу Гдовского района Михаила Разумнова в порядке статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса на период расследования уголовного дела.

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