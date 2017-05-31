Мошенники предлагают забронировать места в автобусах на Пушкинский праздник поэзии

15:45, 31 мая 2017, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщает о случаях мошенничества, связанных с организацией бесплатного проезда на 51-й Пушкинский праздник поэзии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

«Дорогие друзья! До организаторов 51-го Пушкинского праздника поэзии дошли сведения о том, что неизвестные предлагают забронировать места в автобусах, которые будут 3 июня в 9:00 отходить от главного корпуса ПсковГУ. У горожан просят назвать номер банковской карты и пароль для совершения бронирования, - предпреждают псковичей. - Никакого бронирования на места в эти автобусы нет! Есть только запись в профкоме университета для студентов».

В Театрально-концертной дирекции региона призвали не сообщать никому своих персональных данных, а также номеров банковских карт, паролей и так далее.