1
16:00
В Псковской области ожидается усиление ветра
08:16
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
10:52
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
14:52
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Еще новости
Происшествия

Мошенники предлагают забронировать места в автобусах на Пушкинский праздник поэзии

Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщает о случаях мошенничества, связанных с организацией бесплатного проезда на 51-й Пушкинский праздник поэзии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

«Дорогие друзья! До организаторов 51-го Пушкинского праздника поэзии дошли сведения о том, что неизвестные предлагают забронировать места в автобусах, которые будут 3 июня в 9:00 отходить от главного корпуса ПсковГУ. У горожан просят назвать номер банковской карты и пароль для совершения бронирования, - предпреждают псковичей. - Никакого бронирования на места в эти автобусы нет! Есть только запись в профкоме университета для студентов».

В Театрально-концертной дирекции региона призвали не сообщать никому своих персональных данных, а также номеров банковских карт, паролей и так далее.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Псковской области ожидается усиление ветра
31 мая 2017
В Псковской области ожидается усиление ветра
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
31 мая 2017
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 2
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
25 мая 2017
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017

Идет загрузка...