«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру

20:33, 31 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 31 мая, на пресс-конференции в Москве, посвященной фильму Андрея Звягинцева «Нелюбовь», продюсер картины Александр Роднянский сообщил, что фильм будет идти в прокате во всех странах мира, пишет Colta.

«Фильм продан во все без исключения страны мира. Больше того, он выйдет в прокат во всех странах мира. К фильмам Звягинцева всегда интерес, к фильмам Каннского фестиваля — интерес вдвойне. А к фильмам, вызвавшим резонанс, тем более», — заявил Александр Роднянский.

Напомним, что «Нелюбовь» была показана в начале 70-го Международного Каннского кинофестиваля, лидировала в рейтинге кинокритиков журнала Screen на протяжении всего фестиваля, а по его итогам получила приз жюри.

В фильме рассказывается история московской супружеской пары в разгар тяжелого развода. Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) всё еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей (Матвей Новиков), который неожиданно после их очередной ссоры исчезает.

Псковичи, как и все россияне, смогут посмотреть «Нелюбовь» уже с 1 июня. Отметим, что в картине снялась актриса из Пскова Марина Васильева.