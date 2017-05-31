0
20:33
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
18:21
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
17:22
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
17:12
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
16:45
Жить жизнью города: Урнотерапия
16:37
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
15:01
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
Еще новости
Общество

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру

Сегодня, 31 мая, на пресс-конференции в Москве, посвященной фильму Андрея Звягинцева «Нелюбовь», продюсер картины Александр Роднянский сообщил, что фильм будет идти в прокате во всех странах мира, пишет Colta.

«Фильм продан во все без исключения страны мира. Больше того, он выйдет в прокат во всех странах мира. К фильмам Звягинцева всегда интерес, к фильмам Каннского фестиваля — интерес вдвойне. А к фильмам, вызвавшим резонанс, тем более», — заявил Александр Роднянский.

Напомним, что «Нелюбовь» была показана в начале 70-го Международного Каннского кинофестиваля, лидировала в рейтинге кинокритиков журнала Screen на протяжении всего фестиваля, а по его итогам получила приз жюри.

В фильме рассказывается история московской супружеской пары в разгар тяжелого развода. Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) всё еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей (Матвей Новиков), который неожиданно после их очередной ссоры исчезает.

Псковичи, как и все россияне, смогут посмотреть «Нелюбовь» уже с 1 июня. Отметим, что в картине снялась актриса из Пскова Марина Васильева

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
31 мая 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
31 мая 2017
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
31 мая 2017
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове 3
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
31 мая 2017
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
31 мая 2017
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове 2
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
31 мая 2017
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
31 мая 2017
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО) 2
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
31 мая 2017
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора

Идет загрузка...