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Общество

Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня

1 июня вступает в силу новый приказ Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». Этот вопрос обсуждался сегодня в Пскове на совещании в Управлении городского хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основные положения приказа пояснила представитель Расчетного центра города Пскова Ольга Зарипова. «Первые квитанции по данным нормативам жители начнут получать с 10 июня. В них будет начислена плата за коммунальные услуги по общедомовым приборам учета за май 2017 года (так как показания сняты в конце месяца) и по нормативу за июнь. За июль и далее квитанции для населения будут уже «гладкие», - сказала она.

Также участники совещания обсудили ряд текущих вопросов в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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