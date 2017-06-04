Тверской стрелок заставил одного из убитых выкопать самому себе могилу

17:53, 04 июня 2017, ПАИ

Подозреваемый в убийстве по уточнённым данным 9 человек в Тверской области заставил одного из убитых им мужчин выкопать самому себе могилу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя регионального управления МВД Вадим Левшин. «Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен», — сказал собеседник агентства.

Жертвами стрелка стали молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но со злоумышленником у них не было дружеских или приятельских отношений.

Напомним, массовое убийство произошло в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района в ночь на воскресенье. Во время застолья на одной из дач разгорелась ссора, после чего подозреваемый — 45-летний москвич — ушёл, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело еще одной женщины.

Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.