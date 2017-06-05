Максим Жаворонков направил приветствие участникам мастер-класса Роберто Фольетта по айкидо

17:47, 05 июня 2017, ПАИ

Заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков направил приветствие в адрес мастера Роберто Фольетта и участников проводимого им мастер-класса по айкидо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Я искренне рад, что этот столь представительный форум уже не первый раз проходит у нас в регионе, где единоборства становятся одними из самых популярных видов спорта. В нашем порубежном крае, в котором всегда первыми вставали на пути врага, ценят и понимают искусство единоборств, - говорится в тексте приветствия. - Как говорил основатель айкидо Морихей Уэсиба, принцип и тактику японских боевых искусств "Ай-ки нельзя исчерпать словами, написанными или сказанными; не веди бесполезные разговоры, познавай посредством практики". Считаю визит мастера Роберта Фольетта прекрасной возможностью для отечественных борцов айкидо поднять свой уровень мастерства и послужит развитию боевых искусств и их популяризации в Псковской области».

Максим Жаворонков пожелал участникам мастер-класса успешных выступлений, побед — сильнейшим, а всем зрителям — великолепного праздника восточных единоборств.

Напомним, 9-12 июня в спорткомплексе «Плесков» Печорского района Псковская федерация айкидо, Конфедерация российских айкидо-групп при поддержке Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту проведут традиционные международные сборы. В них примут участие более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска, Пскова, Великих Лук, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Калининграда, Смоленска. Участников ожидают мастер-классы от ведущего инструктора Федерации айкидо Италии Роберто Фольетта (6 дан). Он ежегодно приезжает в Псковскую область со своими учениками, в этот раз ему будет помогать Симоне Корридоне (4 дан). Мастер Фольетта много лет является куратором российских клубов айкидо, в том числе псковского, он практикует классический стиль этого японского боевого искусства и продолжает традиции, которые заложил основатель «самого мирного» единоборства — легендарный Морихей Уесиба.

В завершение семинара итальянский «сенсей» будет принимать экзамены у российских айкидок: на получение различных степеней «черного пояса» претендуют 12 человек, из них два псковича — Сергей Гаврилов и Андрей Харченко. Они попытаются «штурмовать» 4 дан — в Псковской области мастеров такого уровня единицы, это высшая «техническая» степень, которую айкидоки получают по результатам экзаменов. Следующие даны присуждаются за вклад в развитие айикдо.

Добавим, КРАГ существует с начала 90-х годов, объединяет любителей айкидо из более, чем 100 клубов по всей России. Возглавляет Конфедерацию российских айкидо-групп пскович, обладатель 5-го дана Дмитрий Винник.