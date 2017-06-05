Актер Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове

11:10, 06 июня 2017, ПАИ

Народный артист России Сергей Гармаш стал участником ДТП в Пскове вечером 5 июня. Об этом сообщает очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, в 22:55 возле стоянки такси у Вечного огня «Сергей Гармаш на дорогой иномарке протаранил автомобиль ВАЗ-2112 жителя Пскова».

По информации очевидца, у отечественного автомобиля в результате столкновения был «разбит левый стоп-сигнал и повреждён бампер». «У автомобиля Сергея Гармаша передний номерной знак в одном месте оторвался и висит», - сообщили в соцсети.

Напомним, Сергей Гармаш участвует в съемках фильма Дмитрия Месхиева «Преданные», которые проходят в Пскове. Актер является соавтором сценария и сопродюсером картины.