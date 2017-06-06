Андрей Турчак о патриотическом воспитании школьников: Этому тоже надо учить

12:11, 06 июня 2017, ПАИ

С 1 сентября в Псковской области планируется запустить пилотный проект по введению патриотического воспитания в школах. Об этом сказал губернатор Андрей Турчак на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, где он выступил с отчётом о работе администрации региона в 2016 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За решение о введении патриотического воспитания главу региона поблагодарил депутат облсобрания Всеволод Козловский. «У подрастающего поколения есть потребность в патриотическом воспитании, они хотят, чтобы им рассказывали о лучших моментах истории. Я считаю, что это правильно и своевременно», - подчеркнул он.

«Нас с детства - в детском саду, в школе, на военной кафедре - учили как Родину любить. Этому тоже надо учить, - ответил Андрей Турчак. - Это может понять только тот, кто воспитал детей».

Напомним, что 1 июня в рамках 21-го Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Андрей Турчак и председатель Изборского клуба, писатель и общественный деятель Александр Проханов договорились о введении программы дополнительного образования по патриотическому воспитанию молодежи.