Уничтожением «боевиков» займутся псковские десантники на международном учении в Белоруссии

12:47, 06 июня 2017, ПАИ

Активная фаза совместного антитеррористического учения «Славянское братство-2017» подразделений Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии пройдет на полигоне «Брестский» в период с 12 по 14 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Напомним, в учении примет участие подразделение ВДВ из Пскова.

«Учение пройдет в две фазы. Первая из них предусматривает слаживание многонациональной батальонной тактической группы, сформированной из подразделений трех стран-участниц, для выполнения контртеррористических задач. Эта фаза продлится до 11 июня. Вторая, активная фаза, с проведением практического выполнения задач, начнется 12 июня, а завершится 14 июня», - рассказал заместитель руководителя учения полковник Алексей Сгибнев.

Он пояснил, что активная фаза будет в себя включать выдвижение многонациональной батальонной тактической группы в назначенный район с преодолением водной преграды и десантированием из самолетов Ил-76, установление контроля над занятым районом для проведения в нем контртеррористических мероприятий, освобождение захваченных условными террористическими группами объектов жизнеобеспечения и местных жителей, уничтожение «боевиков» и осуществление эвакуации «раненых» и «пострадавших».

«Необходимо подчеркнуть - все контртеррористические мероприятия российскими, белорусскими и сербскими участниками учения будут проводиться на незнакомой местности», - добавил Алексей Сгибнев.