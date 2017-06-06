Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»

16:57, 06 июня 2017, ПАИ

Уроженец Псковской области Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей». Как сообщается в официальном «Твиттере» футбольного клуба, контракт с тренером рассчитан на два года.

Напомним, с 2010 по 2011 год Дмитрий Аленичев тренировал сборную России. Летом 2015 года он возглавил ФК «Спартак». Под его руководством москвичи заняли пятое место в чемпионате России 2015/16, обеспечив участие в Лиге Европы, и выполнив, таким образом, задачу, поставленную перед Аленичевым в начале сезона. 5 августа 2016 года принял решение о завершении работы в московском клубе. Тогда совет директоров ФК «Спартак-Москва» рассмотрел и удовлетворил его заявление об уходе.

Добавим, за ФК «Енисей» играет выходец из Пскова Илья Гультяев.