1
16:12
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
15:45
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:30
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
15:21
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:11
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
13:38
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
13:27
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
Еще новости
Политика

Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект, предусматривающий внесение изменений в региональный Избирательный кодекс с целью введения дополнительного контроля за работой комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Такое решение было принято сегодня, 6 июня, на внеочередной 10-й сессии Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Суть предложения фракции «Справедливая Россия», поддержанного «Яблоком» и КПРФ, заключалась в том, чтобы дать право проверять вручную до 7% бюллетеней, обработанных с помощью КОИБов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сообщил депутатам, что КОИБы в Псковской области используются только на избирательных участках Пскова. Всего их 89, в том числе 4 находятся в резерве.

Председатель областного Собрания Александр Котов напомнил, что федеральное законодательство и так предусматривает право пересчитывать вручную до 5% бюллетеней в случае жалоб и сбоев работы КОИБов. «Этими поправками мы сводим на нет саму идею применения КОИБов! – заявил он. - Они же применяются для того, чтобы облегчить подсчет голосов!» «Либо мы доверяем членам избирательных комиссий, либо нет», - добавил спикер. Было отмечено, что против принятия данного законопроекта высказался и профильный комитет Собрания. 

В результате депутатское большинство не поддержало законопроект. За него проголосовали 8 депутатов, против – 11, еще 2 народных избранника воздержались.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
06 июня 2017
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов 1
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
06 июня 2017
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
06 июня 2017
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области
06 июня 2017
Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области

Идет загрузка...