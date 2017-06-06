Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов

16:12, 06 июня 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект, предусматривающий внесение изменений в региональный Избирательный кодекс с целью введения дополнительного контроля за работой комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Такое решение было принято сегодня, 6 июня, на внеочередной 10-й сессии Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Суть предложения фракции «Справедливая Россия», поддержанного «Яблоком» и КПРФ, заключалась в том, чтобы дать право проверять вручную до 7% бюллетеней, обработанных с помощью КОИБов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сообщил депутатам, что КОИБы в Псковской области используются только на избирательных участках Пскова. Всего их 89, в том числе 4 находятся в резерве.

Председатель областного Собрания Александр Котов напомнил, что федеральное законодательство и так предусматривает право пересчитывать вручную до 5% бюллетеней в случае жалоб и сбоев работы КОИБов. «Этими поправками мы сводим на нет саму идею применения КОИБов! – заявил он. - Они же применяются для того, чтобы облегчить подсчет голосов!» «Либо мы доверяем членам избирательных комиссий, либо нет», - добавил спикер. Было отмечено, что против принятия данного законопроекта высказался и профильный комитет Собрания.

В результате депутатское большинство не поддержало законопроект. За него проголосовали 8 депутатов, против – 11, еще 2 народных избранника воздержались.