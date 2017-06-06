Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
Управление культуры администрации Пскова попросило московскую компанию «Пиротехническая коллекция» (ООО «ПИКО») устроить на Дни города салют еще лучше, чем на День Победы. Об этом сообщил начальник управления Юрий Мартынов 6 июня на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Юрий Мартынов рассказал, что продолжается разработка мероприятий, приуроченных к Дню города, выпадают они на выходные дни и основные состоятся в воскресенье, 23 июля, в том числе фейерверк, который организует та же компания, что и на 9 мая.
В свою очередь заместитель главы администрации Мария Михайлова доложила, что большая программа подготовлена на День России, 12 июня. Одной из площадок праздника станет Детский парк. В частности, будут работать выставка военной техники, тир.
Молодежный центр представит программу с конкурсами около памятника Пушкину. Третья площадка у памятника Ленину, и за нее отвечает «Молодая гвардия» и ПсковГУ.
Помимо этого, в сквере у Дома офицеров состоится гала-концерт финалистов конкурса «Люблю тебя, мой город над Великой». Мария Михайлова отметила, что готовятся мероприятия по вручению паспортов и медалей за заслуги перед Псковом.
В 10:00 на городском пляже начнется Кубок по пляжному волейболу. Кроме того, пройдут «Олимпийские дни» в спортшколе «Барс».