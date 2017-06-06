Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая

16:29, 06 июня 2017, ПАИ

Управление культуры администрации Пскова попросило московскую компанию «Пиротехническая коллекция» (ООО «ПИКО») устроить на Дни города салют еще лучше, чем на День Победы. Об этом сообщил начальник управления Юрий Мартынов 6 июня на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Мартынов рассказал, что продолжается разработка мероприятий, приуроченных к Дню города, выпадают они на выходные дни и основные состоятся в воскресенье, 23 июля, в том числе фейерверк, который организует та же компания, что и на 9 мая.

В свою очередь заместитель главы администрации Мария Михайлова доложила, что большая программа подготовлена на День России, 12 июня. Одной из площадок праздника станет Детский парк. В частности, будут работать выставка военной техники, тир.

Молодежный центр представит программу с конкурсами около памятника Пушкину. Третья площадка у памятника Ленину, и за нее отвечает «Молодая гвардия» и ПсковГУ.

Помимо этого, в сквере у Дома офицеров состоится гала-концерт финалистов конкурса «Люблю тебя, мой город над Великой». Мария Михайлова отметила, что готовятся мероприятия по вручению паспортов и медалей за заслуги перед Псковом.

В 10:00 на городском пляже начнется Кубок по пляжному волейболу. Кроме того, пройдут «Олимпийские дни» в спортшколе «Барс».