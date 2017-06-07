В центре Пскова 10 июня перекроют движение в связи с велогонкой

15:16, 07 июня 2017, ПАИ

В Пскове 10 июня будет перекрыто движение транспорта по некоторым улицам в связи с проведением открытого первенства города по велосипедному спорту. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре спортивной подготовки, для машин с 17:00 до 21:00 будут закрыты улица Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина, улица Воровского от Свердлова до Карла Маркса.

11 июня с 11:00 до 15:00 движение закроют на участке дороги Старый Изборск – Шевелёво.

Напомним, что 10 июня состоится кольцевая гонка по маршруту: улица Милицейская, парк реки Псковы, парк «Куопио», улица Карла Маркса, улица Воровского, а 11 июня - групповая гонка по маршруту: деревня Шевелёво (Палкинский район) – Старый Изборск – Шевелёво.