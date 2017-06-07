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Общество

Православный крестный ход из Могилева прибудет в Невель 9 июня

Международный пеший православный крестный ход из Могилева, приуроченный к 100-летию начала подвигов новомучеников Церкви Русской, прибудет в Невель 9 июня, в день обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото luki-eparhia.ru

Предполагается, что в 8:00, после пересечения российско-белорусской границы в в контрольном пункте в деревне Лобок, паломники примут участие в совместном молебне с духовенством Невельского церковного округа Великолукской епархии.

В 12:00 крестный ход духовенства и прихожан храмов города Невеля будет ожидать гостей на федеральной трассе Р23 (М20) в деревне Мигушино, после символической встречи двух шествий объединённый крестный ход направится в Невель.

Крестный ход проследует по улицам города к центральной площади города, где на месте разрушенного, после закрытия в 1930-м году, Спасо-Преображенского монастыря в 13:30 состоится молебен перед чудом сохранившейся иконой преподобного Нила Столобенского.

Напомним, что международный пеший православный крестный ход вышел из Могилева 27 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Паломникам предстоит пройти более 500 км по маршруту Могилев - Витебск - Великие Луки - Псков, постоянно соборно совершая в пути Иисусову молитву и регулярные молебны на остановках. На сегодняшний день пройдено более 200 км.

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