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Общество

Руководитель новой школы Пскова: Родители сами приходят и предлагают помощь

Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, будущий директор школы  в Борисовичах Татьяна Светенко заявила, что никаких «поборов» с родителей учеников нового учебного заведения нет.  Однако есть «благотворительность, родители сами приходят и предлагают свою помощь», - пояснила она. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 8 июня, в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Татьяна Светенко сказала, что прозвучавшая в конце мая информация о сборах с родителей на благоустройство школы была для неё удивительной, она заверила, что такой вопрос на собраниях никто не поднимал.

Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов добавил, что мероприятия по созданию обстановки внутри школы, которая будет способствовать эстетическому воспитанию детей, ведутся во многих образовательных учреждениях, в том числе при участии родителей.

Александр Седунов также добавил, что в августе в новой школе планируется провести  детский лагерь, в рамках которого школьники и родители, возможно, обустроят клумбы. Он отметил, что лагерь был сознательно перенесён на август, «чтобы дети понимали, в каких условиях будут учиться».

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