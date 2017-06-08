Псковские десантники приняли участие в первой совместной тренировке на учении «Славянское братство-2017»

13:32, 08 июня 2017, ПАИ

В ходе первой фазы международного учения «Славянское братство-2017» десантники России, Белоруссии и Сербии в рамках боевого слаживания провели совместную тренировку на одном из стратегических объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Впервые созданная многонациональная батальонная тактическая группа, сформированная из подразделений трёх стран-участниц совместного учения, отработала захват плацдарма, деблокирование объекта, снабжающего питьевой водой городское поселение, и уничтожение условных террористов.

Используя вертолеты и боевую технику, часть сил подразделения выдвинулась к объекту и блокировала подходящие резервы условного противника. Разведчики, десантировавшись недалеко от объекта, снабжавшего населенный пункт питьевой водой, обеспечили высадку тактического десанта и дальнейшее уничтожение условных террористических групп.

Вторая фаза учения с практическим выполнением задач пройдет с 12 по 14 июня. Предполагается отработать выдвижение многонациональной батальонной тактической группы в назначенный район с преодолением водной преграды и десантированием из самолётов Ил-76, установление контроля над занятым условными террористами районом для проведения в нём контртеррористических мероприятий, освобождение захваченных объектов жизнеобеспечения и местных жителей, уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, оказание помощи и эвакуацию раненых и пострадавших.

Совместное учение «Славянское братство-2017» с подразделениями ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии проходит с 6 по14 июня на полигоне «Брестский». В нем принимают участие более 300 российских десантников Псковского соединения ВДВ России со штатным оружием, задействованы более 20 единиц бронетехники и около 10 единиц автомобильной техники. Российские военнослужащие действуют на учении в боевой экипировке «Ратник», а экипажи боевых машин – в защитных комплектах «Ковбой».