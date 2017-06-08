Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия

15:40, 08 июня 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов учреждений социальной защиты населения региона с Днём социального работника, который отмечается сегодня, 8 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ваш профессиональный праздник по праву считается днём добра и милосердия, он учреждён в знак благодарности и признательности за нелёгкий, но жизненно необходимый труд. Вы умеете сердцем понимать чужое горе и боль, готовы в любую минуту помочь делом, обогреть словом, вселить в души людей веру в жизнь и надежду на будущее», - говорится в тексте поздравления

Александр Котов отметил, что по уровню оказания социальной помощи населению Псковская область занимает одно из ведущих мест в стране: в регионе действует уникальная модель социального сопровождения инвалидов, реализуются пилотные проекты по семейному устройству детей-сирот, осуществляются программы по поддержке многодетных семей.

«Спасибо вам за ваш благородный и милосердный труд! С праздником! Здоровья и благополучия!», - обратился спикер облсобрания к социальным работникам региона.