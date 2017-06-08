0
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
12:09
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
11:53
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Еще новости
Общество

Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов учреждений социальной защиты населения региона с Днём социального работника, который отмечается сегодня, 8 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ваш профессиональный праздник по праву считается днём добра и милосердия, он учреждён в знак благодарности и признательности за нелёгкий, но жизненно необходимый труд. Вы умеете сердцем понимать чужое горе и боль, готовы в любую минуту помочь делом, обогреть словом, вселить в души людей веру в жизнь и надежду на будущее», - говорится в тексте поздравления

Александр Котов отметил, что по уровню оказания социальной помощи населению Псковская область занимает одно из ведущих мест в стране: в регионе действует уникальная модель социального сопровождения инвалидов, реализуются пилотные проекты по семейному устройству детей-сирот, осуществляются программы по поддержке многодетных семей.

«Спасибо вам за ваш благородный и милосердный труд! С праздником! Здоровья и благополучия!», - обратился спикер облсобрания к социальным работникам региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 2
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 3
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 4
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
08 июня 2017
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
08 июня 2017
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
08 июня 2017
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»

Идет загрузка...