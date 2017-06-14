КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму

16:44, 14 июня 2017, ПАИ

Псковские коммунисты уже определились со списком кандидатов для выдвижения на выборы в городскую Думу, но пока его не афишируют. Об этом Псковскому агентству информации заявил первого секретаря Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко.

По его словам, на данный момент ведётся сбор, проверка и оформление документов. «Только сегодня Псковская гордума определилась с датой выборов, у них есть 5 дней для опубликования и печати, - отметил Алексеенко. - Затем и у нас выдвижение состоится. Может, к концу недели или к концу месяца. Работаем в плановом режиме».

На данный момент КПФР в Псковской гордуме представляют Дмитрий Барабанов и Валерий Петров.

Напомним, 14 июня, на 85-й сессии, депутаты Псковской городской Думы назначили дату проведения очередных муниципальных выборов. В соответствии с объявленным решением выборы в городской парламент 6-го созыва пройдут 10 сентября. При этом теперь городской парламент будет формироваться по новой схеме. Общее число народных избранников остается прежним - их будет 25. Согласно пропорционально-мажоритарной системе 15 депутатов жители областного центра изберут по одномандатным округам, а 10 депутатов нового созыва будут определены по результатам голосования за списки партий в рамках единого общегородского округа.